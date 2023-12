EN VIVO: Audiencia en contra de Jhon Poulos por el feminicidio de Valentina Trespalacios

Este 4 de diciembre se realiza una nueva audiencia en contra de John Poulos, estadounidense señalado por el feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, hallada sin vida en enero de 2023.

Fiscalía interrogó a madre de Valentina Trespalacios

La Fiscalía interrogó a la madre de la víctima, Laura Hidalgo, quien narró los últimos momentos en los que vio a su hija con vida. También identificó un video que la DJ le envió cuando se dirigía para un apartamento con su pareja, John Poulos. El ente acusador pidió que este fragmento sea incorporado como prueba y trasladado a las partes interesadas.

“El 20 de enero llegaba John y mi hija llegó de Cartagena el 19 (…) sabíamos que él venía a radicarse en Colombia. Él en varias ocasiones había acompañado a Valentina y la esperaba afuera del apartamento. Él llegó el 19, pero mi hija pensaba que llegaba el 20, ella no sabía. La fue a recoger ese día en la noche, yo no lo vi personalmente, le pedí disculpas a mi hija por no poderla acompañar porque salí tarde de trabajar. Cuando la llamo y le pregunto cómo estás, ella me contó que estaba con él en el carro”.

La defensa de John Poulos también intervino en la diligencia para hacerle preguntas a la madre de la DJ. El abogado la cuestionó sobre regalos que daba estadounidense a su familia. Ella reconoció que él les hacía transferencias, pero que era algo que no ocurría con regularidad.

Caso Valentina Trespalacios

La reconocida DJ Valentina Trespalacios fue asesinada el 22 de enero del 2023. Su cuerpo fue encontrado al interior de una maleta que fue abandonada en un contenedor de basura, al parecer, por su expareja, el ciudadano John Poulos.

Aunque el señalado insiste en su inocencia, la Fiscalía ha mostrado material probatorio con el que pretende demostrar una actitud obsesiva y celosa de su parte. Su madre, quien fue testigo en la diligencia, reiteró que su hija le mostraba conversaciones y llamadas en las que él le pedía explicaciones por salidas con amigos, e incluso reveló que Poulos tenía comunicación constante con el hermano menor de Valentina para intentar reconciliarse con ella.

Durante la diligencia hubo otros testigos, entre ellos Francisco Sáenz, supervisor de seguridad del Aeropuerto El Dorado, quien encontró un celular de Valentina Trespalacios en una vía pública. “Me llevé el celular para mi casa y al día siguiente lo vio mi hijastra y un cuñado. No tenía SIM Card, entonces yo decido ofrecérselos para solventar mis gastos, pero al día siguiente me llamó mi mujer para decirme que una persona vio por redes sociales y noticias que la persona que aparecía en el fondo de pantalla del celular la habían matado el fin de semana. Yo aviso a mis jefes y me dirigí a la estación de Policía, allí me remiten con los investigadores del caso y yo entregué el celular el 24 de enero”.