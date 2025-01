Autoridades investigan muerte de bebé de 5 meses en guardería informal de Bogotá

La trágica muerte de Haylen, una bebé de apenas 5 meses, ha conmocionado a Bogotá y desatado una investigación sobre las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Autoridades investigan muerte de menor en vivienda en la que cuidaban niños

Según información, la menor falleció el pasado 11 de enero en una vivienda del barrio Berlín de Suba, que aparentemente prestaba servicios de cuidado infantil sin seguir las normativas correspondientes.

Nelson, el padre de 21 años, conversó con este medio y entre lágrimas, recordó los domingos en el parque con su hija.

La familia había confiado el cuidado de Haylen a este lugar hace apenas 15 días. El día del incidente, la bebé fue encontrada inconsciente y con un tono morado.

Al ser trasladada al hospital, los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. Ahora, las autoridades están investigando los motivos y hechos que rodearon este suceso.

“Si la veían enferma, por qué no la llevaron al hospital, por qué no dijeron que me llamaran a mí o a la mamá, no sé. Ella prácticamente dejó a la niña morir porque no hizo nada”, señaló el padre de la menor.

La situación ha puesto de manifiesto la problemática de las guarderías informales en la capital colombiana.

Según informes preliminares, en el lugar donde falleció Haylen se cuidaban cerca de 20 niños

Por su parte, el distrito, confirmó que no se trataba de un jardín infantil autorizado, sino de un servicio informal prestado a personas cercanas.

Familia pide claridad por muerte de su hija en vivienda donde cuidaban niños

Por esto, advierten sobre los riesgos de dejar a los niños al cuidado de personas sin las competencias necesarias.

De momento, la familia de Haylen exige una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información y evidencias para determinar si hubo negligencia o incumplimiento de normas en el cuidado de la menor.