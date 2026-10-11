Bombardeo contra el Frente 33 en Catatumbo deja al menos tres guerrilleros muertos

En una operación conjunta adelantada durante la madrugada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea Colombiana, fue bombardeado un campamento del Frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

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De acuerdo con información conocida por Noticias RCN, la acción se llevó a cabo tras labores de inteligencia que permitieron ubicar una estructura insurgente en la que habría presencia de varios integrantes del grupo armado.

Inteligencia militar identificó al menos 20 integrantes de las disidencias

Según un reporte preliminar, las autoridades han hallado hasta el momento tres cuerpos de presuntos guerrilleros pertenecientes a esa organización ilegal.

Las fuentes consultadas indicaron que el objetivo de la operación era un campamento donde inteligencia militar había identificado la presencia de al menos 20 integrantes del Frente 33, una de las estructuras que opera en esa zona del país. Las labores de verificación y consolidación de resultados continúan en el área.

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