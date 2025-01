Bebé de seis meses trasplantada en grave riesgo por falta de medicamentos: doloroso relato de la madre

La crisis por falta de medicamentos en el sistema de salud afecta la vida de cientos de pacientes trasplantados. Noticias RCN conoció el caso de una bebé de seis meses que recibió un trasplante de hígado en diciembre y no tiene medicamento, por lo que su tratamiento está en inminente riesgo.

La bebé Alaia llegó a Cali desde Tumaco, Nariño, para salvar su vida de una atresia en las vías biliares, lo que generó una cirrosis hepática. Su enfermedad se agravó y para poder vivir requirió de un trasplante de hígado que fue donado por una tía.

Resistió el trasplante y cada uno de los tratamientos a los que ha sido sometida desde que nació. Aunque parecía que recibir un hígado nuevo detendría su sufrimiento, la bebé se enfrenta a perder todo lo que ha logrado por la falta de medicamentos en Colombia.

RELACIONADO Alertan por fallas en entrega de medicamentos que amenazan la vida de pacientes trasplantados

El doloroso caso de una bebé trasplantada sin medicamentos

María Paula, la madre de Alaia confirmó que tiene medicamentos para dos días. Esta misma situación la viven cientos de pacientes con patologías congénitas y de alto costo.

De los 12 medicamentos que toma, le fueron entregando paulatinamente algunos. Pero hay dos que nunca le han entregado.

La familia clama por respuestas para el tratamiento que le permitiría a la bebé seguir con vida.

Las próximas 48 horas para esta familia son determinantes, la vida de la bebé podría estar nuevamente en riesgo.

Aunque la Nueva EPS autorizó la entrega de medicamentos, la droguería que debería entregarlos asegura que no llegan porque el Ministerio de Salud no ha girado los recursos para cubrir la demanda de los tratamientos de alto costo.

¿Cuáles son los medicamentos que podrían salvar a la bebé trasplantada?

"Tiene medicamentos hasta el domingo. Dos de los medicamentos no hay más", dijo la madre.

A pesar de que la EPS autorizó los medicamentos desde que Alaia salió de la clínica, la farmacia encargada de la distribución alega que no tiene existencias. "Hemos ido más de 6 oportunidades, hemos hecho la fila. No, que no hay, que no hay, que pendiente".

La situación se complica aún más con el hecho de que Audifarma indicó que no seguirá entregando medicamentos para pacientes de la Nueva EPS.

Los medicamentos de los que depende el trasplante y la vida de la bebé son Micofelonato 250 mg y Valixa 50 mg, uno de ellos cuesta más de $3 millones.

La familia de Alaia y otras en situaciones similares continúan en la búsqueda desesperada de soluciones, mientras esperan una respuesta efectiva de las entidades responsables de garantizar el acceso a medicamentos vitales.