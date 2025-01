"No quiero perder mi trasplante": en redes sociales los pacientes exigen sus medicamentos

Los pacientes trasplantados en Colombia están viviendo horas críticas debido a la escasez de medicamentos esenciales para sus tratamientos. Esta situación no solo pone en riesgo los órganos trasplantados, sino también sus vidas.

En un intento desesperado por ser escuchados, los afectados han recurrido a las redes sociales para visibilizar su situación, tras agotar sin éxito todas las vías oficiales. Han lanzado la campaña con el hashtag #NoQuieroPerderMiTrasplante, buscando conmover a la opinión pública y obtener una respuesta de las autoridades competentes.

Los pacientes trasplantados cuentan sus experiencias ante la falta de medicamentos

"No quiero perder mi trasplante. No quiero volver a diálisis", es el mensaje que se repite en las publicaciones de pacientes de todas las regiones del país. Muchos de ellos llevan meses sin recibir los medicamentos necesarios para evitar el rechazo de sus órganos trasplantados.

Un paciente relata su situación: "En diciembre me dijeron que no había medicamentos, que no me podían entregar. Fui a la farmacia a reclamar y nada". Otro añade: "No puedo dejarme un solo día de tomar mi medicina. Corro el riesgo de perder mi trasplante y volver nuevamente a diálisis".

El llamado a Supersalud y al Ministerio de Salud

Los afectados buscan influenciar a quienes toman las decisiones sobre la asignación de recursos para la adquisición de estos medicamentos vitales. "Ese es el mensaje que le estamos enviando todos los trasplantados del país a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud", explican.

Conscientes de que luchan contra el tiempo, los trasplantados buscan que su causa se vuelva viral para evitar tener que rogar nuevamente por sus vidas. "La vida y salud de los colombianos no se puede poner en riesgo. Nos ha costado mucho conseguir un trasplante".