Armando Benedetti no se presentará en la diligencia ante el CNE

Para este martes 18 de julio está programada la diligencia de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, y el exembajador en Caracas, Armando Benedetti, para declarar ante el Consejo Nacional Electoral sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro 2022.

No obstante, mediante una carta dirigida a los magistrados del órgano electoral, Benedetti manifestó que se acogerá a su derecho de guardar silencio, por lo cual no asistirá a la audiencia fijada para hoy.

El exembajador de Colombia en Venezuela también recalcó que, “de acuerdo con información de la prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismos hechos”; esto, luego de que se revelaran los explosivos audios en los que él mismo advierte a Sarabia contar de dónde habrían salido 15.000 millones de pesos para la campaña en la costa.

Si bien la citación de Benedetti estaba prevista para las 2:00 p. m. de este martes, se espera que Sarabia declare en horas de la mañana. Cabe recordar a demás que dichos audios fueron el principal detonante de la salida de ambos cargos del Gobierno Nacional.

El magistrado Benjamín Ortiz, del Consejo Nacional Electoral, fue quien citó para este 18 de julio al exembajador Armando Benedetti y la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, para rendir declaración sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El llamado estuvo motivado por unos audios revelados meses atrás, en los que se escuchaba a Benedetti insultar y amenazar a Sarabia con contar todas la cosas que supuestamente sabe sobre la campaña del hoy presidente.

Estas grabaciones salieron a la luz días después del escándalo por las chuzadas a la exniñera de Sarabia, Marelbys Meza, lo que empeoró la crisis política al interior del Gobierno Nacional y les costó la salida de sus cargos.

En los audios, revelados por Revista Semana el pasado 4 de junio, Benedetti le reclamaba a Sarabia por "desplantes" reiterados durante sus visitas a Palacio, le sacaba en cara que sus lealtades habían cambiado y la amenazaba con contar todo lo que sabía sobre la campaña del presidente.

No me jodan la hijuep… vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y del presidente