“Se caen las torres gemelas si cuento todo lo que sé”: Armando Benedetti a Laura Sarabia

El escándalo por las chuzadas en el caso de la exjefe de Gabinete, Laura Sarabia, se enreda cada vez más para el alto Gobierno. Lo que empezó con un aparente robo al interior de su residencia, desembocó en una fuerte crisis que le costó su puesto y el del entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

Luego de que la Fiscalía revelara que se habían presentado interceptaciones ilegales hacia la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, y una de sus ayudantes de servicios generales, la señora Fabiola Perea; el presidente tomó decisiones radicales.

Bendetti también se vio involucrado, pues se conocieron algunos detalles de su aparente y estrecha relación con Marelbys, quien también había sido niñera de sus hijos, además de los supuestos vuelos privados que habría tomado ella para visitar al exembajador en Caracas, luego de sus declaraciones a medios nacionales sobre la prueba de polígrafo a la que fue sometida por ser la principal sospechosa del robo en la residencia de Sarabia.

Reveladores audios entre Benedetti y Sarabia

Recientemente, Revista Semana publicó unos reveladores y comprometedores audios que demostrarían lo tensa que se tornó la relación entre Laura Sarabia y Benedetti, a quien ella acusó de estar extorsionando al Gobierno Nacional.

“Yo fui quien organicé todos los votos hijuepu.. en la costa, todos, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico, ¿quién ve eso ahora?”, se escucha decir a Benedetti, a lo que después amenaza con contar quién fue el que puso el dinero.

No me jodan la hijuep… vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier fue una mierda Laura, de parte tuya y del presidente

Al parecer, todo se desató por el incumplimiento a una cita que tenía programada el exembajador en la Casa de Nariño, en la que lo dejaron esperando más de tres horas. Posteriormente, él le reclamó con dureza a Sarabia, asegurando que, de no ser por él, el presidente Petro no hubiera ganado la contienda electoral de 2022.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político (…) si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grábalo. Exploto porque ayer ustedes me trataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dice el exembajador.

En las grabaciones se oye a Benedetti reprocharle a Sarabia por maltratarlo y la acusa de no haber querido apoyar a Petro hace un año. Además, amenaza a la exjefe de Gabinete, quien se convirtió en la mano derecha del mandatario, de “joderlos, si ustedes me joden a mí”.

Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos. Si ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas

Aunque no se sabe a ciencia cierta en qué momento se quebró la relación entre Benedetti y Sarabia, luego de que ella hiciera parte de su UTL cuando este todavía era senador de la República, el trato hostil es evidente en las grabaciones obtenidas por Semana.

Al parecer, el fuerte disgusto de Benedetti es por los constantes desprecios de Sarabia, a quien le reclama por no tenerlo en cuenta para "pantomimas" y buenos tratos. En los audios le reprocha constantemente por las largas esperas en las reuniones y le recuerda que fue él quien "consiguió $15.000 millones" para la campaña.

Si no hubiera sido por mí no gana, no gana nunca

Benedetti se muestra evidentemente molesto, además, porque según él los buenos puestos se los ofrecieron al exministro del Interior, Alfonso Prada, y al hasta hace poco presidente del Congreso, Roy Barreras.

Tal vez una de las amenazas más graves del exembajador tiene que ver con el supuesto dinero que se dispuso en la costa ara la campaña presidencial, pues constantemente le insiste en el tema, reclamándole por un "espacio político".

Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío, ¿de dónde sacas tú que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo?

"No entiendo por qué, si tú fuiste tan leal a mí, me dejas tirado cuatro horas en una silla", le dice el exembajador a Sarabia, a la vez que le recalca que los reclamos no son por un puesto en específico, sino porque quiere volver a trabajar en Colombia y que se le respete su posición política.

Tú que no sabes un cu... de historia, lee como empezó el proceso 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar

"Te amenazo a ti y al presidente"

En otras grabaciones conocidas por Revista Semana, se oye al exembajador insultar a Sarabia y decirle que si quiere que la amenace lo hará, a ella y al presidente.

"No te estoy amenazando, pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé, que sé bastante para acabar con el mundo, con el de ustedes y con el mío", dice Benedetti exaltado. Además, le insiste en que si realmente se quiere dar esa pelea con él, está dispuesto a darla y "acabarle el mundo".

Oye Laura, tú deja de ser tan imbécil, de verdad crees que esto es de contratos, ¿estás viendo lo que pasó en la campaña? ¿me estás amenazando, Laura?

Posteriormente, Benedetti le dice que él tiene excelentes relaciones con el Consejo de Estado y la DEA en Estados Unidos, y en un tono más tranquilo le asegura que ellos dos siempre han sido un equipo que pasará a la historia.

Al parecer, Benedetti también le reclama a la exjefe de Gabinete porque esperaba recibir la Cancillería o el Ministerio del Interior, pues le reclama por no haberlo tenido en cuenta para los cargos tras "solucionar sus problemas".