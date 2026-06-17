Ecopetrol advierte que bloqueos en el Meta frenan producción petrolera y golpean la economía nacional

Ecopetrol denunció que los bloqueos a sus operaciones en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, en el Meta, cumplen ya 52 días y han generado una grave afectación en la producción de hidrocarburos y en la economía del país.

La compañía rechazó las vías de hecho y pidió un diálogo constructivo para restablecer la normalidad en la región.

Los bloqueos, originados en conflictos laborales entre contratistas de servicios de workover y sus empleadores, con acompañamiento de la USO Subdirectiva Meta, han impedido el tránsito de personal y maquinaria en nueve locaciones industriales.

Según la empresa, esta situación compromete la integridad de las facilidades de transferencia de fluidos y limita las inspecciones operativas, lo que podría derivar en incidentes ambientales.

Impacto en empleo y regalías

Ecopetrol advirtió que cerca de 1.000 trabajadores, entre empleados directos y contratistas, han visto vulnerado su derecho al trabajo. Además, se han dejado de ejecutar actividades por más de 44.500 millones de pesos, lo que afecta a decenas de empresas proveedoras de bienes y servicios petroleros, así como al pago de regalías e impuestos a la Nación.

La compañía informó que, como consecuencia de los bloqueos, se han dejado de producir más de 800.000 barriles de petróleo en los campos Chichimene, Akacías y Castilla, lo que representa un fuerte golpe para la economía regional y nacional.

Llamado al diálogo

En el marco del diálogo social, Ecopetrol ha participado en escenarios de conversación promovidos por autoridades regionales y nacionales, quienes han reiterado las disposiciones legales sobre jornada laboral, turnos, descansos y trabajo dominical, temas que están en discusión.

La empresa enfatizó que respeta la libertad sindical, pero aclaró que no tiene competencia para intervenir en conflictos entre contratistas y trabajadores.

“Ante la persistencia de las vías de hecho, Ecopetrol rechaza categóricamente los bloqueos y hace un llamado urgente al diálogo constructivo que permita restablecer la normalidad en la región”, señaló la compañía en el comunicado.