Sindicato de trabajadores anunció paro de 24 horas en Ecopetrol: estas son sus razones

En medio de las conversaciones entre la Unión Sindical Obrera (USO) y Ecopetrol para definir las condiciones laborales de miles de trabajadores del sector petrolero, el sindicato aseguró que no se han registrado avances en la mesa de diálogo.

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Ante este panorama, la organización sindical anunció oficialmente un paro de labores de 24 horas, argumentando que la empresa no ha mostrado voluntad para llegar a acuerdos sobre las peticiones presentadas por los trabajadores.

¿Por qué la USO decidió convocar un paro de labores?

A través de un comunicado, la Junta Directiva de la USO informó que la decisión se tomó debido a lo que calificó como una falta de voluntad política en el proceso de negociación.

Según el sindicato, hasta el momento no se han logrado avances significativos en las conversaciones debido a una respuesta que consideran "nula, negligente y dilatoria" por parte de la administración encargada de las negociaciones laborales.

La organización señaló directamente a la vicepresidenta corporativa de Talento Organizacional de Ecopetrol, Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros, asegurando que sobre ella recae la responsabilidad de definir el futuro de las relaciones laborales dentro de la compañía.

¿Qué reclama el sindicato en la negociación?

La USO explicó que su pliego de peticiones busca, entre otros aspectos, fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores directos y de quienes prestan servicios mediante empresas contratistas.

De acuerdo con el sindicato, las solicitudes también incluyen mejoras salariales y medidas orientadas a garantizar la estabilidad laboral dentro de la industria petrolera y de gas.

La organización sostuvo que estas reivindicaciones no solo impactan a los empleados del sector, sino también a sus familias.

¿Qué impacto tendría la situación en el sector?

Según la USO, la discusión laboral tiene implicaciones para más de 60.000 trabajadores vinculados al sector de hidrocarburos y gas.

El sindicato afirmó que la defensa de esos empleos resulta clave para la estabilidad económica y social de ocho departamentos con actividad petrolera, donde millones de personas dependen directa o indirectamente de esta industria.

Asimismo, aseguró que uno de los objetivos de sus propuestas es contribuir a una transición energética que, en su concepto, sea justa, social y sostenible para las regiones productoras.

¿Cuál fue el llamado de la organización sindical?

Finalmente, la USO convocó a todos sus afiliados a respaldar de manera unánime la jornada de protesta y reiteró que continuará defendiendo el pliego de peticiones presentado ante la empresa.

Paralelamente, la organización cerró su declaración con una advertencia dirigida a la empresa, señalando que mantendrá las acciones de presión mientras no se logren acuerdos en la mesa de negociación.