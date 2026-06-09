La Fiscalía llamó a juicio al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa

A través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, como presunto responsable del delito de tráfico de influencias.

La acusación se da por supuestas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá.

La diligencia de formalización de la acusación se realizará luego de surtirse el reparto aleatorio en los juzgados penales de conocimiento y en la fecha que fije la Judicatura.

¿Qué se sabe de la compra del apartamento?

La investigación se originó tras una denuncia presentada el 28 de diciembre de 2023. Según la queja, Roa habría adquirido el inmueble por un valor significativamente inferior al precio real de mercado, lo que sugiere una posible compraventa ficticia.

La empresa vendedora, Princeton International Holding, está representada legalmente por Serafino Lacono, empresario con amplia trayectoria en el sector petrolero colombiano. Lacono ha estado vinculado a compañías como Pacific Rubiales, Gran Colombia Gold y Lewis Energy, varias de las cuales han mantenido relaciones contractuales con Ecopetrol y sus filiales, incluyendo operaciones en el bloque Sinú-9 operado por Hocol.

La compraventa se habría realizado antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, pero cuando ya se perfilaba como próximo ocupante del cargo. Esta circunstancia agrava el posible conflicto de intereses.

En junio de 2025 la Procuraduría ordenó a Ecopetrol remitir información detallada sobre todos los contratos firmados desde 2022 entre sus filiales, Hocol, Cenit, Reficar, y empresas vinculadas a Lacono, como Princeton International Holding, Lewis Energy Colombia Inc. y LNG Energy International. También se solicitó información sobre licitaciones, acuerdos de confidencialidad y procesos de adquisición de crudo.

Adicionalmente, pidió a la Agencia Nacional de Hidrocarburos datos sobre un acuerdo entre Hocol y Lewis Energy, y a la Cámara de Comercio de Bogotá los certificados mercantiles de las compañías relacionadas.