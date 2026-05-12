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Así cerraron las finanzas de Ecopetrol en el primer trimestre: ¿Cuál es la proyección?

Al mismo tiempo, se conoció que Juan Gonzalo Castaño presentó su renuncia.

Noticias RCN

mayo 12 de 2026
08:32 p. m.
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La petrolera estatal Ecopetrol enfrenta un panorama desafiante tras reportar una caída sostenida en sus utilidades durante trimestres consecutivos, según los resultados financieros del primer trimestre de 2026.

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Las ganancias de la compañía alcanzaron apenas 2.9 billones de pesos entre enero y marzo, marcando las cifras más bajas para este periodo desde la pandemia por la covid-19.

Balance durante el primer trimestre

La reducción de las utilidades representa una caída del 7 % en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron 3.1 billones de pesos; y de más del 20 % con respecto al primer trimestre de ese mismo año, cuando llegaron a cuatro billones de pesos.

Estos resultados se registran en un contexto donde el barril de petróleo había llegado a cotizarse por debajo de los 50 dólares durante la época pandémica.

La producción de hidrocarburos también experimentó un descenso significativo, cayendo poco más del 2 % hasta situarse en 725.000 barriles de petróleo equivalente por día, comparado con los 745.000 barriles del mismo periodo del año anterior.

Esta disminución en la capacidad productiva se suma a los desafíos financieros que enfrenta la compañía.

Según explicaciones oficiales de Ecopetrol, los resultados del primer trimestre se vieron impactados principalmente por dos factores: la devaluación del dólar y las nuevas cargas tributarias implementadas por el Gobierno Nacional. Entre estas medidas fiscales destacan el impuesto al patrimonio y la sobretasa aplicada específicamente al sector de hidrocarburos.

La renuncia de Juan Gonzalo Castaño

“Los temas impositivos, del impuesto extraordinario de patrimonio y la sobretasa; eso tiene también impacto sobre la utilidad. Si nosotros estuviéramos hablando de otros escenarios los resultados estaríamos similares o superiores a los que teníamos”, explicó

En medio de la presentación de estos resultados, se conoció la renuncia de Juan Gonzalo Castaño, miembro no independiente de la junta directiva de Ecopetrol, quien llevaba apenas tres meses en el cargo.

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Según fuentes cercanas a la compañía, había expresado desacuerdo con la gestión del presidente de la petrolera, Ricardo Roa, quien actualmente se encuentra en vacaciones y enfrenta investigaciones.

Aunque en su carta de renuncia Castaño alude a motivos personales y profesionales, algunas fuentes sugieren que su salida estaría relacionada con comentarios críticos sobre la administración actual. La empresa confirmó que no reemplazará inmediatamente esta posición y continuará operando con ocho miembros en su junta directiva.

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