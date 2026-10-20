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Colombia

Capturan a propietario de un club de playa en Puerto Colombia por presunto acto sexual contra una menor

El hombre habría tomado a la menor por el brazo de manera violenta para llevarla hasta su oficina e intimidarla.

Capturados
FOTO: Diseñada por Magnific.

Noticias RCN

octubre 20 de 2026
03:11 p. m.
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Este martes 20 de octubre, las autoridades capturaron en el Atlántico a un hombre señalado de estar involucrado en un presunto caso de violencia sexual contra una adolescente de 16 años.

Capturado a sujeto implicado en caso de violencia sexual

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El detenido, identificado como Juan Álvarez Torres, es propietario de un terreno donde funciona un reconocido club de playa en Puerto Colombia.

De acuerdo con información divulgada por medios locales, Álvarez Torres tenía una orden de captura vigente por el delito de acto sexual violento, luego de que la adolescente lo denunciara por hechos que habrían ocurrido el pasado 2 de octubre.

Según el relato de la joven, el hombre, propietario de Kilymandiaro, un restaurante-club, la habría sujetado del brazo y llevado hasta su oficina con el pretexto de que tenía algo que decirle.

La adolescente aseguró que conocía al hombre desde hacía tiempo, debido a que frecuentaba el establecimiento, por lo que no sospechó de sus intenciones.

“Nos encontramos con Juancho afuera, estábamos hablando normal hasta que me agarra del brazo y me mete a su oficina, me dice que lo acompañe para decirme algo. Yo nunca me imaginé nada malo, siempre lo consideré mi tío”, relató la joven.

Sin embargo, según su testimonio, una vez estuvieron a solas, Álvarez comenzó a preguntarle si tenía una relación sentimental con alguien y si mantenía relaciones sexuales.

“Las preguntas se volvieron cada vez más sexuales e inapropiadas. A todas respondí incómoda y diciéndole que ya me tenía que ir, pero él me dijo que esperara, que solo estábamos hablando. Luego me dice que ya tengo 16 años, que yo puedo tener relaciones sexuales con él”, añadió.

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La adolescente indicó que, después de salir de la oficina, se comunicó con sus familiares para contarles lo sucedido. Posteriormente, se presentaron las denuncias correspondientes ante las autoridades.

Videos muestran los momentos previos al abuso

Por su parte, imágenes difundidas por El Heraldo mostrarían el momento en que el hombre conversa con la joven y, posteriormente, la toma del brazo para conducirla hacia la oficina donde, según la denuncia, habrían ocurrido los hechos.

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