Investigan presunto abuso sexual contra una adulta mayor en La Unión, Antioquia

Las autoridades adelantan la búsqueda de un hombre señalado de presuntamente abusar sexualmente de una mujer de 83 años en el municipio de La Unión, Antioquia.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, mientras la Policía informó que ya logró identificar al presunto responsable y avanza en las diligencias para materializar una orden de captura.

De acuerdo con la información oficial, los hechos habrían ocurrido el pasado 26 de septiembre de 2026. La víctima, una adulta mayor de 83 años, habría sido atacada por un hombre que se ofreció a transportarla en un vehículo hacia el lugar donde se encontraba un familiar.

La situación fue conocida por las autoridades luego de que la alcaldesa del municipio alertara al comandante de la estación de Policía sobre el ingreso de una mujer de avanzada edad al hospital local con indicios de haber sido víctima de acceso carnal violento.

Seguimiento al vehículo y búsqueda del sospechoso

Tras recibir la información, uniformados se desplazaron hasta el centro asistencial, donde una familiar de la víctima entregó datos clave para la investigación, entre ellos los números de la placa del vehículo mencionados por la mujer.

Con esa información, las autoridades realizaron un monitoreo de las cámaras de seguridad del municipio, logrando establecer la placa completa y las características del automóvil. Posteriormente, el vehículo fue hallado abandonado en el parque Skate de La Unión.

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Horas más tarde, hacia las 11:00 de la noche del mismo día, las cámaras de vigilancia detectaron movimientos relacionados con el automotor, por lo que la Policía activó su búsqueda y logró ubicar al conductor que intentaba recogerlo.

Según el reporte oficial, el hombre manifestó ser hermano del presunto agresor y aseguró que este le había pedido retirar el vehículo porque era buscado por las autoridades. También indicó que el sospechoso ya no se encontraba en el municipio y que desconocía su ubicación exacta.

La Fiscalía avanza en la identificación y captura

Como parte de las diligencias investigativas, el comandante de la estación se trasladó posteriormente a la Registraduría Municipal, donde se obtuvo la identificación del presunto responsable mediante los datos aportados por su hermano.

Las autoridades elaboraron un informe cronológico con los hallazgos del caso, incluidos los registros de cámaras de seguridad, las horas en que ocurrieron los hechos y la información de identificación obtenida en coordinación con la Registraduría.

El documento fue remitido al fiscal 18 seccional de La Ceja, quien asumió la investigación tras la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima.

Asimismo, la Fiscalía citó a entrevista al hermano del señalado agresor para ampliar la información bajo juramento. Paralelamente, la Policía activó labores de vecindario y consultas con fuentes humanas, mediante las cuales se conoció que el hombre estaría oculto en una finca del corregimiento de Mesopotamia.

Las autoridades señalaron que están a la espera de completar el proceso de plena identificación a través de los sistemas correspondientes para avanzar en la expedición y ejecución de la orden de captura contra el presunto responsable.