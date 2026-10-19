Capturan a exgobernador de San Andrés por presuntas extorsiones a contratistas de la isla

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la captura del exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjorgreen, quien es investigado por su presunta participación en hechos de extorsión y secuestro contra contratistas de la isla. La detención se produjo en Barranquilla, Atlántico, en cumplimiento de una orden judicial vigente.

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Según el ente acusador, la investigación señala que el exmandatario habría recurrido a integrantes del grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ para intimidar a las víctimas y exigirles dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades comerciales, además de evitar posibles ataques contra ellos o sus familiares.

Las presuntas exigencias de dinero

De acuerdo con los elementos materiales probatorios y la evidencia física recopilada por la Fiscalía, hasta el momento han sido documentados dos casos de contratistas vinculados a la Gobernación que habrían sido víctimas de las presuntas extorsiones. A estas personas les habrían exigido en total 3.000 millones de pesos.

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La investigación también estableció que, en uno de los casos, la presión para obtener el pago habría incluido la retención de una familiar de una de las víctimas, con el propósito de obligarla a entregar el dinero exigido.

Será presentado ante un juez de garantías

La Fiscalía indicó que una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentará a Everth Julio Hawkins Sjorgreen ante un juez de control de garantías para avanzar en el proceso judicial.

Durante las audiencias preliminares, el ente investigador prevé imputarle los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo, conductas por las que continuará el proceso penal en su contra.