Capturan a Valentina Mor: influencer que habría drogado extranjeros para robarlos en Medellín

La creadora de contenido venezolana Valentina Mor fue capturada por presuntamente drogar extranjeros en Medellín y Cartagena para robarlos. La mujer fue detenida en el barrio Laureles, en donde tenía dinero y objetos que habría hurtado.

El alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, entregó detalles de la captura. Resulta que Valentina posaba en redes sociales con fajos de billetes (principalmente dólares) y material que presuntamente robó (como tarjetas de crédito).

Publicaba videos con lo que se habría robado

“Se burlaba de las autoridades en redes sociales y creía que podía esconderse detrás de seguidores y videos. Hoy terminó capturada”, destacó el mandatario.

Uno de los presuntos crímenes ocurrió el pasado viernes 1 de mayo, cuando le habría robado más de 16 millones de pesos a un extranjero.

Adicionalmente, Manuel Villa, secretario de Seguridad, indicó que ella ya había sido capturada hace poco durante un operativo en donde la sorprendieron con un hombre pedido en extradición.

Los antecedentes de Valentina Mor

La primera captura se había dado a inicios de mayo en el barrio Colón. Las autoridades habían sido alertadas de movimientos bancarios irregulares y las sospechas apuntaron, no solo contra la influencer, sino un par de cómplices.

No obstante, el hecho no se dio en flagrancia, por lo que se optó por enviarlos a un Centro de Traslado por Protección (CTP). Tampoco hubo denuncia y, al final, Valentina Mor quedó en libertad y presuntamente siguió delinquiendo.

Cabe recordar que supuestamente estuvo implicada en un millonario robo cometido en 2023 en Cartagena. A través de videos de cámaras de seguridad, se conoció el momento en el que, en un hotel de El Laguito, presuntamente robó a un extranjero.

Se cree que Valentina Mor seducía a los hombres y, cuando se ganaba la confianza, los llevaba a los hoteles u otros sitios para suministrarles sustancias que los dejaban en estado de indefensión.