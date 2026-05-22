VIDEO | Primeras imágenes de la L1 del Metro rodando en Bogotá: pruebas en ruta real

En las últimas horas se registró en Bogotá uno de los momentos más simbólicos en la construcción de la Línea 1 del Metro. Por primera vez, uno de los trenes del sistema realizó un recorrido de prueba sobre el viaducto, marcando un nuevo avance dentro de la megaobra de infraestructura que atraviesa varias localidades de la cuidad.

La prueba comenzó a las 10:46 de la mañana desde el Patio Taller de Bosa y se extendió hasta las inmediaciones de la Estación 2, ubicada en la avenida Villavicencio con avenida Ciudad de Cali, en límites entre las localidades de Bosa y Kennedy y cerca al Portal Américas de Transmilenio.

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el inicio de esta etapa:

Hoy es una fecha y un momento especial (…) hoy inicia el proceso, la primera fase del proceso de pruebas de los trenes en el viaducto del Metro.

Tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá rodó por primera vez en Bogotá

En esta primera fase, el tren número dos fue movilizado a través de vehículos multipropósito que impulsaron el convoy a lo largo del viaducto. El sistema todavía no opera de manera autónoma ni energizada, por lo que las maniobras se realizan con apoyo de equipos auxiliares.

El tren está conformado por seis vagones y durante el trayecto se buscó revisar distintos aspectos técnicos relacionados con la infraestructura férrea. Entre ellos, el comportamiento de los rieles, las distancias entre elementos y los peraltes del recorrido.

En los próximos días comenzarán nuevas pruebas con el sistema energizado y posteriormente el tren pasará a operar de manera automática.

Galán explicó que esta es la primera vez que uno de los 30 trenes proyectados para la Línea 1 circula sobre el viaducto construido para el sistema.

Esta estamos presenciando en este momento la primera vez que un tren de los 30 que vamos a tener, se montan al viaducto, Ya hizo el recorrido desde el patio taller hasta acá.

Avanza la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá

La Línea 1 del Metro de Bogotá tendrá una extensión de 23,96 kilómetros y atravesará las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Los Mártires, Antonio Nariño, Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Actualmente, el proyecto ya alcanzó 14 kilómetros de viaducto construido, cifra confirmada el pasado 20 de mayo de 2026 y considerada uno de los hitos más importantes en el avance de la obra.

De acuerdo con la información entregada por el Distrito, la construcción general de la Línea 1 llegó al 77,53 % de ejecución durante abril de 2026.

La presencia de columnas, estaciones y estructuras elevadas ya es visible en corredores como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la avenida NQS, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas.

Además, 10 de las 16 estaciones proyectadas tendrán conexión directa con Transmilenio, buscando integrar ambos sistemas de transporte en la ciudad.