🔴 EN VIVO🔴 Vea en directo la etapa 14 del Giro de Italia 2026: Jornada de alta montaña

La fatiga acumulada tras dos semanas de competencia feroz empieza a pasar factura en el pelotón del Giro de Italia 2026, pero la verdadera batalla por la maglia rosa está a punto de subir de intensidad.

La etapa 14, que se disputará este sábado, se presenta como uno de los jueces definitivos de la presente edición de la "Corsa Rosa". Con un trazado de alta montaña pura, los aspirantes al título ya no podrán esconderse; las estrategias defensivas quedan atrás y el terreno está abonado para los ataques de larga distancia.

Perfil de la etapa 14 del Giro de Italia 2026

El recorrido de la jornada está diseñado para escaladores puros y fondistas de gran resistencia. Tras los primeros kilómetros que prometen una lucha encarnizada por conformar la escapada del día, el pelotón se enfrentará a un encadenado de puertos de montaña que desgastará las piernas de los favoritos. El plato fuerte llegará en el tercio final del día, con ascensiones prolongadas que superan rampas del 10% de inclinación en sus tramos más duros, coronando a altitudes donde el oxígeno escasea y las fuerzas flaquean.

La táctica de los equipos con líderes fuertes en la clasificación general será fundamental. Escuadras como el UAE Team Emirates o el Visma-Lease a Bike buscarán imponer un ritmo de demolición desde las primeras rampas para aislar a los rivales directos. Se espera que las condiciones meteorológicas en las cumbres —siempre impredecibles a estas alturas de mayo— añadan un componente extra de dramatismo y épica a la jornada.

Las miradas del mundo del ciclismo están fijas en los capos de la general. Aquellos corredores que cedieron tiempo en las contrarreloj previas se ven obligados a pasar a la ofensiva si quieren mantener vivas sus opciones de subir al podio en Roma.

Asimismo, los escaladores que ya no pelean por la general, pero que buscan la gloria de una victoria de etapa o consolidar el liderato de la clasificación de la montaña (maglia azzurra), prometen dinamitar la carrera desde muy temprano.

Así va la clasficación general del Giro de Italia 2026