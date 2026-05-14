Corte Suprema abre investigación a la congresista Martha Peralta por caso de la UNGRD

La Corte Suprema de Justicia anunció que abre investigación formal en contra de la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta Epieyú, por su presunta responsabilidad en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

El proceso será por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.

La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte, en atención a las denuncias que relacionan a la congresista con el presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD.

Ahora, Peralta será citada a rendir indagatoria por estos hechos.

El papel de Martha Peralta en escándalo de la UNGRD

La senadora Martha Peralta ha sido señalada por la Fiscalía de ser la presunta responsable de distribuir los cupos de contratos por orden del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para incidir en la aprobación de la reforma pensional en el Congreso.

De acuerdo con el ente investigador, la congresista habría presentado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, solicitudes contractuales referentes a dos proyectos en Puerto Concordia, Meta, y otro en Aguazul, Casanare, enviados por Berenice Bedoya.

Entre estos compromisos estarían obras por más de 12.000 millones de pesos en departamentos como Meta, Casanare, Risaralda y La Guajira.