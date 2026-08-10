Con marcas de cadenas: así rescataron a un menor que estuvo 20 días secuestrado por disidencias en Cauca

Después de 20 días en poder de un grupo armado, un adolescente fue rescatado con vida en zona rural de El Tambo, Cauca, en un operativo adelantado por comandos especializados de la Policía.

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El joven había sido privado de la libertad y permanecía retenido mientras sus captores exigían dinero a cambio de dejarlo en libertad.

¿Cómo lograron ubicar al joven?

Los investigadores adelantaron labores de inteligencia para establecer dónde permanecía retenido el adolescente.

Con esa información, los Comandos Jungla desplegaron el operativo en una zona rural de El Tambo. El objetivo era llegar hasta el sitio sin poner en riesgo la vida del joven ni la de los uniformados.

Una vez ingresaron al lugar, encontraron al adolescente con vida y procedieron a sacarlo inmediatamente de la zona.

Las imágenes del operativo muestran el momento en que los policías confirman que el objetivo había sido asegurado y comienzan su evacuación.

¿En qué condiciones estaba el menor secuestrado en Cauca?

Uno de los detalles que más impactó a los investigadores fueron las marcas que tenía en sus manos, producto de las cadenas con las que habría permanecido retenido.

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El joven fue trasladado en helicóptero mientras médicos de combate verificaban su estado y le brindaban la primera atención.

¿Quiénes estarían detrás del secuestro?

El comandante de la Región 4 de la Policía, Carlos Oviedo, señaló que los responsables del secuestro, al parecer, estarían relacionados con la estructura Jaime Martínez. Este grupo hace parte de las disidencias de las Farc con presencia en el Cauca.

La investigación continúa para establecer quiénes participaron directamente en la retención del joven y determinar las circunstancias en las que fue privado de la libertad.