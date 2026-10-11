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Policía murió en presunta emboscada en Tuluá; disidencias de las Farc serían las responsables del ataque

El patrullero Diego Andrés Sanabria, oriundo de Cumaral, Meta, estaba próximo a completar nueve años de servicio en la Policía Nacional.

Noticias RCN

octubre 11 de 2026
01:57 p. m.
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El patrullero Diego Andrés Sanabria, de 32 años, murió en la madrugada de este domingo tras un ataque armado ocurrido en el corregimiento de La Marina, zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

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Según las primeras informaciones, el uniformado y otro policía acudieron a atender una llamada por una supuesta riña cuando fueron atacados con armas de largo alcance en lo que las autoridades califican como una presunta emboscada.

De acuerdo con información preliminar, los responsables serían integrantes del frente 57 de las disidencias de las Farc, conocido como Jair Bermúdez, que tendría presencia en esa zona del departamento.

El ataque desencadenó un enfrentamiento entre los uniformados y los presuntos agresores, dejando como saldo dos personas muertas: el patrullero Sanabria y uno de los supuestos integrantes del grupo armado.

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Ataque tras una llamada por una presunta riña

Las autoridades señalaron que los policías fueron requeridos para atender un procedimiento en la denominada zona rosa del corregimiento de La Marina. Sin embargo, al llegar al lugar habrían sido recibidos a disparos por varios hombres armados.

Según el reporte preliminar, al menos seis sujetos habrían participado en la acción armada utilizando fusiles. Durante el intercambio de disparos, uno de los presuntos atacantes murió en el lugar, mientras que el patrullero Diego Sanabria resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después. Otro uniformado también resultó lesionado.

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“Fueron requeridos para atender un motivo de policía. Al llegar al mismo fueron atacados indiscriminadamente, donde perdió la vida un policía y otro resultó lesionado”, indicaron fuentes oficiales.

Operativos para capturar a los responsables

Tras el ataque, la Policía Nacional anunció el despliegue de todas sus capacidades investigativas y operativas para identificar y capturar a los responsables.

“El asesinato de nuestro patrullero Diego Sanabria no quedará impune. He ordenado desplegar las capacidades institucionales para capturar a los responsables de este atroz hecho y llevarlos ante la justicia”, señaló la institución.

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Por su parte, autoridades municipales informaron que la fuerza pública mantiene presencia en el sector y que durante la madrugada fueron evacuados los cuerpos y adelantadas las diligencias judiciales correspondientes.

El patrullero Diego Andrés Sanabria, oriundo de Cumaral, Meta, estaba próximo a completar nueve años de servicio en la Policía Nacional. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades evalúan nuevas medidas para dar con el paradero de los responsables de este ataque que vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la zona rural de Tuluá.

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