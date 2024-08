Procuraduría formuló cargos a exdirectores de la UNGRD por colapso de Caregato en La Mojana

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra varios directores de la UNGRD por fallas en sus gestiones que habrían contribuido, presuntamente, al colapso del jarillón Caregato en La Mojana.

“Se habría presentado un incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia, que ocasionó graves inundaciones en la región”, aseguró la entidad a la cabeza del Ministerio Público.

Los directores de las Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalados por la Procuraduría son Eduardo José González Angulo (2018 – 2022) y Javier Pava Sánchez (2022 – 2023).

Además, la Procuraduría también formuló cargos contra el subdirector de Manejo de Desastres entre 2020 y 2022, Ariel Enrique Zambrano Meza, por presunto incumplimiento en la prevención y manejo de la emergencia causada por el rompimiento del jarillón mencionado.

Lo que dice la Procuraduría sobre el posible rol de la UNGRD en el colapso de Caregato

Según el órgano de control los funcionarios anteriormente mencionados tendrían responsabilidad en el colapso del jarillón de Caregato porque habrían recibido información de la situación desde 2017 pero solo habrían asignado recursos cuatro años después.

“Se presentó una falta de gestión tanto en lo preventivo como en la respuesta dada a la emergencia, ocurrida el 27 de agosto de 2021, pues la UNGRD conoció desde abril de 2017 que el Jarillón presentaba un alto riesgo de colapso, y sólo cuatro años después, en marzo de 2021, solicitó la asignación de recursos para intervenir ese sector”, aseguró las Procuraduría.

Además, el Ministerio Público señaló que, presuntamente, después del colapso del jarillón, no se contrataron las obras complementarias de dragado en el sector, las cuales eran necesarias para mantener los trabajos que se adelantaban para cerrar el boquete.

De igual forma, la entidad mencionada señaló que, presuntamente, los contratos firmados para atender la emergencia habrían sido suscritos sin verificar la dimensión de las obras que se requerían para cerrar el jarillón, sin considerar de manera suficiente las condiciones meteorológicas, ni el análisis de las obras complementarias necesarias.

“Por esos hechos, la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad, entre otros, y formuló tres cargos disciplinarios contra González Ángulo; dos contra Zambrano Meza, y uno contra Pava Sánchez. En los tres casos, sus aparentes conductas fueron calificadas como faltas graves, cometidas a título de falta grave”, asegura el ente de control.

Director de la UNGRD asegura que contratista abandonó obra en el jarillón de Caregato en La Mojana

El 6 de mayo de este 2024 el jarillón Caregato volvió a romperse y nuevamente generó emergencias en La Mojana sucreña. A finales de julio el actual director de la UNGRD aseguró que, tras realizar un recorrido por el sector, había hecho preocupantes descubrimientos sobre un posible abandono de la obra por parte del contratista encargado de cerrar el boquete.

Carlos Carrillo encontró que ausencia de trabajadores y de las maquinarias y los materiales que se necesitan para cerrar el dique. Lo que más le preocupa a la UNGRD es que, aunque la totalidad de la obra tendría que entregarse antes del 27 de noviembre porque la nueva administración no extenderá el contrato con el consorcio RCG, se reportó más de un mes en el que no hubo ni siquiera avances mínimos.

“Aquí no hay volquetas, no hay bolsas y creo yo que no se está haciendo mayor cosa. El paso siguiente es tomar las medidas jurídicas que sean pertinentes, por supuesto, garantizándole el debido proceso al contratista”, indicó el director de la UNGRD.