Contraloría advierte que funcionarios actuales de la UNGRD podrían ser responsables de detrimento patrimonial

La Contraloría le advirtió al actual director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y a los subdirectores de la entidad, que podrían ser responsables del detrimento patrimonial por la compra de los carrotanques.

Hallazgos de la Contraloría por compra de carrotanques

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, dio a conocer los hallazgos que desde la Contraloría han identificado con respecto al escándalo de los carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La entidad adelantó indagación por la compra de 40 carrotanques para la distribución en La Guajira por $46.800 millones de pesos. “La Contraloría fue el primer órgano que actuó frente a este tema”, aseguró Rodríguez.

Por la compra de los carrotanques, se abrió un proceso de responsabilidad fiscal, debido a que los vehículos no suministraron agua. Además, se comprobó que hubo sobrecostos, pago de prestaciones no efectuados y otras disposiciones financieras sin soportes.

Todas estas acciones llevaron a un daño patrimonial que asciende de $47.333 millones. Desde la Contraloría han aplicado medidas cautelares para resarcir parte del patrimonio público.

Deficiente ejecución presupuestal en la UNGRD

“En esta actuación que se adelanta en esta etapa del proceso, observamos otro presunto detrimento patrimonial por más de $29.000 millones. Toda vez que hasta la fecha los carrotanques no han sido puestos en funcionamiento, generando no solamente la pérdida relacionada por la compra sino aumentando el detrimento en razón que los automotores no prestan el servicio”, informó el contralor general.

De igual forma, Rodríguez mencionó otros contratos relacionados con carrotanques que también generan detrimento en el patrimonio.

El hecho que los vehículos todavía estén sin operar implica que los actuales funcionarios de la UNGRD también puedan tener responsabilidad en el detrimento, según lo explicado por el contralor general.

En los dos primeros contratos de carrotanques, también podrían ser responsables los actuales directores y subdirectores de la Unidad para la Gestión del Riesgo por falta de funcionamiento en los objetos del contrato, lo que acrecienta cada día más el valor del presunto detrimento patrimonial.

A su vez, el contralor alertó que la UNGRD tiene una deficiente ejecución presupuestal ante la inminente llegada del fenómeno de La Niña y otros riesgos naturales. Entre el 1 de enero y 31 de julio, la entidad solamente ejecutó el 0.96% del presupuesto destinado para la atención de riesgos y desastres.