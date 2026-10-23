Caso Diana Ospina: condenan a 28 años y medio de prisión a hermanos que participaron en paseo millonario

Un juez especializado de Bogotá condenó a Diego Armando Gómez Cardozo y Juan Pablo Gómez Cardozo a 342 meses de prisión, equivalentes a 28 años y medio, tras hallarlos responsables de los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado cometidos contra Diana Lorena Ospina Guevara, quien fue víctima de un paseo millonario luego de salir de una discoteca en la capital del país.

Los procesados aceptaron los cargos mediante allanamiento y deberán cumplir la pena en un centro carcelario.

Según la sentencia, los hechos ocurrieron entre el 22 y el 23 de febrero de 2026, cuando la víctima salió de Theatron, en la localidad de Chapinero, y abordó un taxi para dirigirse a su vivienda.

Sin embargo, el conductor desvió el recorrido y permitió el ingreso de otros integrantes de la organización criminal, quienes la sometieron con amenazas y agresiones para despojarla de sus pertenencias y obligarla a entregar las claves de acceso a sus cuentas bancarias.

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Más de 40 horas de cautiverio y millonarias transacciones

La investigación estableció que la mujer permaneció privada de la libertad durante aproximadamente 40 horas, tiempo en el que fue trasladada a distintos lugares y vigilada por varios integrantes de la estructura delincuencial.

Durante el cautiverio fue amenazada con armas de fuego y armas blancas mientras los responsables realizaban transacciones fraudulentas desde sus cuentas bancarias por cerca de 40 millones de pesos e intentaban obtener un rescate adicional de 15 millones de pesos.

El fallo señala que en el crimen participaron cerca de diez personas que cumplían diferentes funciones. De acuerdo con la decisión judicial, Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el taxi en el que recogieron a la víctima, mientras que Diego Armando Gómez Cardozo abordó posteriormente el vehículo para someterla y coordinar parte de la operación criminal.

La víctima fue liberada finalmente en inmediaciones de la vía a Choachí, donde logró encontrar ayuda policial y denunciar lo sucedido.

Deberán cumplir la pena en prisión

El Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá negó a los condenados cualquier beneficio o subrogado penal, incluida la prisión domiciliaria. Además de la pena de 342 meses de cárcel, les impuso una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

Durante el proceso también quedó establecido que los responsables no devolvieron el dinero ni los elementos hurtados. La víctima tasó los perjuicios ocasionados en 100 millones de pesos y expuso ante la justicia las afectaciones económicas y psicológicas derivadas del secuestro, las amenazas y el despojo de sus recursos financieros.