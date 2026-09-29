Hermanos implicados en paseo millonario a Diana Ospina fueron condenados

El caso del paseo millonario a Diana Ospina, ocurrido el pasado 22 de febrero, vuelve a ser noticia. Los hermanos capturados por lo sucedido fueron presentados ante un juez de Conocimiento de Bogotá este 29 de septiembre.

Alias Pachanga y 'Pablito' fueron acusados por los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado agravado cometidos contra la mujer de 35 años, quien fue raptada tras subirse a un taxi a las afueras de un bar de Chapinero.

Así fue la captura de alias Pachanga y 'Pablito'

Una operación del Gaula de la Policía en las localidades de Kennedy y San Cristóbal hizo posible la captura de los dos responsables del paseo millonario y secuestro de Diana Ospina.

Según se supo en su momento, uno de los detenidos sería el jefe de la banda delincuencial Los Noctámbulos y tienen antecedentes judiciales por los delitos de porte armas y hurto calificado y agravado.

La Fiscalía presentó a los detenidos ante un juez y los imputó por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, cargos que fueron aceptados.

Los hermanos fueron sentenciados por un juez tras emitirse el sentido de fallo condenatorio.

Diana Ospina estuvo 40 horas secuestrada

La Fiscalía General de la Nación indicó que Diana Ospina tomó un taxi en la madrugada del 22 de febrero a las afueras de un conocido bar, en la localidad de Chapinero.

El vehículo, conducido por uno de los detenidos, fue seguido por un carro particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, incluyendo al otro capturado. Una vez en Santa María del Lago, destino de Ospina, lo abordaron y sometieron violentamente a la pasajera.

"Los asaltantes intimidaron permanentemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando así apoderarse de 40 millones de pesos", señaló el ente investigador.

Tras 40 horas de secuestro, Diana fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí, en Cundinamarca.