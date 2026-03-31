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¿Quiénes son los secuestradores de Diana Ospina que habrían salido del país? Tienen circular azul de Interpol

Alias Brandon y alias Luisa son buscados internacionalmente tras presuntamente haber salido del país ocho días después del ‘paseo millonario’.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
12:27 p. m.
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Las autoridades colombianas intensifican la búsqueda de dos personas vinculadas al secuestro de Diana Ospina, quien fue víctima de un ‘paseo millonario’ en una exclusiva zona del norte de Bogotá.

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Diana Ospina salió de una discoteca en Chapinero y abordó un taxi. Durante el trayecto hacia su residencia, otro vehículo lo interceptó y dos hombres se subieron, llevándosela a la fuerza.

La investigación reveló una operación coordinada que involucra a varias personas que harían parte de una red de secuestradores y ladrones.

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¿Quiénes son los otros secuestradores de Diana Ospina que huyeron del país?

La Interpol emitió una circular azul contra alias Brandon y alias Luisa, sospechosos que habrían abandonado el territorio nacional ocho días después de cometido el delito.

De acuerdo con la información de las autoridades, los dos sospechosos buscados en con circular azul de Interpol habrían salido del país poco después de del secuestro.

Este tipo de alerta internacional permite a las agencias policiales recopilar información sobre la identidad, localización o actividades de personas de interés en una investigación criminal.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, se refirió a los avances del caso:

De la información recolectada más la que estos criminales están dando en los interrogatorios, debe llevarnos a la red logística que permite estos crímenes, una red logística que debemos prevenir, que sirva a otros delincuentes para realizar los mismos actos.

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Buscan desarticular a la banda que ejecutó temido ‘paseo millonario en Bogotá’

Las declaraciones oficiales apuntan a desarticular toda la estructura que facilitó este delito. Las autoridades investigan cómo operaba esta red y qué mecanismos utilizaron para ejecutar el secuestro, con el objetivo de prevenir casos similares en el futuro.

El secretario de Seguridad también dirigió un llamado al Gobierno Nacional solicitando mayor regulación de las plataformas de transporte.

Estos servicios de transporte hoy en día de todo tipo, deben tener unas regulaciones muy estrictas frente a quien lo presta, porque se ha perdido de vista que quien lleva a una persona en un vehículo de transporte, pues responde por su vida, no sólo en el trayecto, sino por la integridad porque lo tiene aislado en ese espacio.

La solicitud incluye verificación exhaustiva de antecedentes penales, revisión de las condiciones de los conductores y establecimiento de mecanismos que garanticen la seguridad de los usuarios.

La investigación continúa avanzando con los interrogatorios a los capturados, cuya información resulta clave para identificar a todos los involucrados en esta red criminal dedicada a los paseos millonarios en Bogotá.

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