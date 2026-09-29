No les importaba nada: secuestradores de Diana Ospina bostezaron y se rieron en la audiencia

Fueron condenados los responsables del paseo millonario del que fue víctima Diana Ospina el pasado domingo 22 de febrero de 2026 en Bogotá.

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Ospina estaba en una discoteca en la localidad de Chapinero y tomó un taxi. Cuando llegó a su vivienda, apareció otro vehículo por detrás, del que se bajaron dos secuestradores.

Cronología del paseo millonario que duró más de 40 horas

Ambos la amenazaron y obligaron a que se subiera en el otro vehículo con destino hacia un paradero desconocido. Por más de 42 horas, no se supo nada de la mujer, a quien llevaron por Bosa y San Cristóbal hasta llegar a Juan Rey en Usme.

Durante las horas, los delincuentes hicieron movimientos bancarios por aproximadamente 50 millones de pesos, la golpearon, le jalaron el pelo y la siguieron amenazando. Tras el paseo millonario, la abandonaron en la vía que conduce hacia Choachí y ella caminó hasta el CAI Mirador para quedar bajo el cuidado de las autoridades.

La actitud descarada de los condenados

Por este crimen, fueron capturados los hermanos Gómez Cardozo, Diego Armando o alias Pachanga y Juan Pablo o alias Pablito. Aunque se sospechó que hubo al menos cinco implicados.

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En diálogo con Noticias RCN, el abogado de Ospina, Andrés Felipe Peláez, narró los dramáticos ataques que recibió la mujer en esas más de 40 horas: “Estas personas la sometieron a todo tipo de vejámenes, insultos e incluso la fiscal contó que ella tenía ganas de vomitar cuando le pusieron su cabeza entre las piernas de uno de estos sujetos”.

Este martes 29 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en la que fueron declarados culpables. A pesar de esto, parecía que a los hermanos no les importaba, dado que estuvieron bostezándose y riéndose mientras la juez relataba los detalles del secuestro extorsivo.

Estos hombres se exponen a condenas que pueden ser mayores a los 20 años tras las rejas. Quedará una audiencia para conocer la cantidad exacta.