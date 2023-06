Habla Fabiola, la otra mujer que fue interceptada en el caso Laura Sarabia

Sigue el escándalo y la polémica por el caso de Laura Sarabia en el país, esto debido a que en las recientes horas se conoció que, además de Marbelys Meza, a quien, en un reporte falso de la Dijin, perfilaron como parte del Clan del Golfo, hay otra mujer que se menciona en el informe y de la cual no se había hablado.

Según información, se trata de Fabiola Perea, quien también fue empleada de la que hasta este 2 de junio fue la jefe de gabinete de Gustavo Petro y quien aparece en las interceptaciones como alias La Madrina.

En el supuesto reporte de la Dijin, se indica que Perea, además de hacer parte del grupo ilegal, era “la encargada de realizarle los giros de plata, comprarle comida y llevar memorias con información, como órdenes impartidas, por el comandante ‘Omar’ o ‘Nino’”.

Sin embargo, su verdadero perfil está muy alejado de lo que dice en el documento hecho por un investigador de la Policía Nacional.

Testimonio de Fabiola Perea, mujer que fue interceptada en el caso Laura Sarabia

Fabiola Perea es una mujer víctima de la violencia en el Valle del Cauca y desde los 18 años se dedica al servicio doméstico y en diálogo con la Revista Semana, expresó el temor que siente por lo que podría pasarle tras vincularla con el Clan del Golfo.

“Ni siquiera conozco a esa gente, entonces me da miedo que cualquiera por ahí me señale y Dios no lo quiera puedan hacerle daño a mí o a mi familia”, señaló.

La mujer pidió que se le respete su nombre y su honra luego de este falso informe.

“Quisiera verles la cara a ellos y que me digan que yo fui la que hizo cosas con el Clan del Golfo. Quisiera que me los pusieran al frente y me dijeran en mi cara cuándo me han visto actuar de la forma en que dicen que actúo”, añadió.

Adicionalmente, señaló sentir un enorme aprecio por Laura Sarabia y aseguró que desde hace más de un año trabajaba en el apartamento de la alta funcionaria. Incluso indicó que se siente agradecida con ella por abrirle las puertas de su casa.

Finalmente, Perea aseguró que no ha cometido ningún delito, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía, y que demandará a la Policía por los daños causados.

Vea también: Laura Sarabia dice que actuó correctamente y se despide del Gobierno