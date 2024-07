🔴 EN VIVO | Caso UNGRD: imputación de Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López

En el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), sobre las 9:00 de la mañana de este 25 de julio inició una nueva etapa en el marco de este caso.

Se trata de la audiencia de imputación de cargos en contra del exdirector de la UNGRD, Olmedo López; del exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, y del contratista Luis Eduardo López.

Caso UNGRD: Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López

Así las cosas, el exdirector de la UNGRD, el exsubdirector y el contratista, serán imputados por varios cargos en medio de este entramado de corrupción que salpica ya a congresistas y otros funcionarios.

Minutos antes de iniciar la diligencia, el abogado del contratista Luis Eduardo López manifestó que ninguno de los tres procesados aceptará cargos con el fin de acceder al preacuerdo.

"No se van a aceptar cargos": abogado de contratista por caso UNGRD

“No se van a aceptar los cargos. Esperamos que después de estas primeras diligencias podamos concretar una negociación en la que el señor López no solamente aceptará su responsabilidad, pedirá perdón al país, pero, además, dará una reparación de más de 4.000 millones de pesos”, detalló el abogado Francisco Bernate.

Olmedo López revelará nuevos nombres en escándalo de corrupción de la UNGRD

Por su parte, el defensor de Olmedo López manifestó que el exdirector de la UNGRD 'salpicará' a otros altos funcionarios en el marco del escándalo de corrupción, entre ellos un exembajador y un exdirector de la función pública.

“Hay nuevos nombres dentro de la matriz de colaboración. Se ha ampliado esta matriz de los hechos que se han conocido, hay novedades que no conocía la justicia y que el señor Olmedo López le ha puesto frente a la justicia para comentarlos”, señaló el abogado José Moreno.

"Por orden de mi jefe se sobornó a congresistas": Sneyder Pinilla

Un día antes de llevarse a cabo la audiencia de imputación de cargos el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, publicó una carta marcada con el asunto: “manifestación pública de arrepentimiento y perdón”.

En el texto reconoció nuevamente su responsabilidad en todo el entramado y reiteró haber siendo el primero en denunciar las irregularidades al interior de la entidad.

“Fui el primero en levantar la mano, en medio de miles de críticas, señalamientos y amenazas, me mantuve firme porque estoy diciendo la verdad. ¡Con pruebas lo voy a demostrar! Hoy me arrepiento de lo que hice, sé que perderé mi libertad y así lo he aceptado, perderé mi patrimonio y así lo asumí, pero suplico a mi familia y a la sociedad perdón”, escribió.

Sin embargo, se refirió en nuevos términos a lo sucedido en este caso, confesando haber sobornado a congresistas y altos funcionarios del Gobierno Nacional:

“Fui parte de una estructura criminal, donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas se les dio dádivas a altos funcionarios del Gobierno, nos torcimos de la peor manera y le pido a Dios que me perdone”, manifestó Pinilla.

Concluyó que acepta que estará tras las rejas por los crímenes cometidos y que continuará contando toda la verdad del entramado de corrupción.