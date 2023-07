El 93,99 % de denuncias asociadas a la corrupción en Colombia no tienen condena, según Secretaría de Transparencia

El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, presentó el mapa de impunidad de Colombia que se lleva trabajando durante los últimos meses y el cual pretende reflejar los casos y delitos asociados a la corrupción que tiene el territorio nacional.

¿Cuántas denuncias de corrupción hay en Colombia?

Según las cifras, entre los años 2010 y 2023, en Colombia se registran un total 57.582 denuncias asociadas a corrupción.

De ese total, 54.122 casos no tienen condena, lo que equivale a un 93,99 %. También 51.671 casos no registran capturas, lo que equivale a un 89,7 % y 44.427 casos están en indagación y representan el 77,15 %.

Los departamentos con más denuncias y sin condena

La investigación de la Presidencia también evidenció cuáles son los departamentos que más registran denunciadas asociadas a la corrupción y que actualmente no registran condena.

El primer puesto lo ocupa San Andrés con un 99,1 %, le sigue Guaviare con el 99 %, prosigue Bolívar con el 98,5 %, Putumayo con 97,6 %, La Guajira con 97,5 %, Casanare con 97,5 %, Córdoba con 97,2 %, Vaupés con 97,2 %, Arauca con 97,2 % y Sucre con 97 %.

Respecto a los departamentos que no tienen capturas por delitos asociados a la corrupción, Vaupés tiene 214 denuncias y 211 están sin captura, es decir, el 98,6 %; Guaviare tiene 300 denuncias de las cuales 294 no tienen capturas, es decir el 98 %; sigue Guainía con 202 denuncias de las cuales 194 no tienen capturas, es decir el 96 %.

Los departamentos que más casos registran en esa lista son Boyacá con 2.453 denuncias de las cuales 2.347 no tienen capturas, que representan el 95,7 %, Cundinamarca con 3.334 denuncias de las cuales 3.179 no tienen capturas y representan el 95,4 % y Santander con 4.427 denuncias de las cuales 4.164 no tienen capturas y representan el 94,1 %.

Finalmente, entre los delitos que más se denuncian y que están asociados a la corrupción están el peculado por apropiación, el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cohecho por dar u ofrecer, el interés indebido en la celebración de contratos, el cohecho propio, el enriquecimiento ilícito, entre otros.