Catalina Ortiz y el montaje de machismo en Cali: las pistas con las que todo se descubrió

A finales de mayo un nuevo caso de violencia de género en Colombia desató controversia y rechazo por la agresión de la que fue víctima la precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz. Un hombre le hizo comentarios misóginos y le lanzó agua.

Catalina Ortiz reconoció que agresión en su contra fue un montaje

Las imágenes se hicieron virales pues todo quedó captado en video gracias a un testigo del momento. Este 1 de junio la misma precandidata reconoció en sus redes sociales que todo se trató de un montaje, aunque negó que fuese orquestado por ella.

“Lamento lo ocurrido y reitero que no conocía que lo que acontecido fuera una puesta en escena. Nunca fui informada, ni pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video”, escribió Catalina Ortiz en horas de la mañana de este 1 de junio.

Daniel Quintero y el montaje de precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz

Sin embargo, su publicación en Twitter se hizo horas después de que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sugiriera que todo se trató de un montaje – como se dio a conocer finalmente -. El mandatario pidió respuestas:

La candidata Catalina Ortiz debe responder por este montaje que nos engañó a todos

Es importante señalar que el alcalde paisa fue uno de los primeros en pedir sanciones para el supuesto agresor y hasta ofreció una recompensa para identificarlo y llevarlo ante la justicia. Tras conocer lo que realmente ocurrió, lamentó haber caído en lo que calificó como una trampa.

“La violencia machista es una realidad que le cuesta la vida a muchas colombianas cada año. Lamento haber caído en la trampa porque esto termina minimizando y banalizando los miles de casos reales”, escribió.

Las pruebas del montaje en caso de supuesta agresión machista contra Catalina Ortiz

Daniel Quintero reveló que recibió pruebas de una fuente que le solicitó anonimato. Sin embargo, publicó varias fotos y videos de lo que sería una agencia de publicidad llamada Mulatos Rec, que ofrece servicios como series, producción audiovisual, musical y “experiencias interactivas”.

Son de verdad buenos. pic.twitter.com/MevWzyg6jS — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 1, 2023

En esta agencia trabaja Fernando Palechor, quien interpretó al agresor. Sí, ese a quien en el video que se hizo viral se le escucha gritarle a la precandidata: “Vaya para la casa, mija” y “la mujer tiene que estar en la casa, necesita mano fuerte”.

Además, Quintero acompañó la publicación con un video en el que revisa la página web de Mulatos REC, en el que se ve la foto de Fernando Palechor, acompañado por la palabra actor. “Son de verdad buenos”, manifestó el alcalde de Medellín.

Pero allí, en el área de la página donde aparecen las fotos del equipo que integra la agencia de publicidad, se ve otro nombre importante en este caso: Isa, ‘La negra vikinga’. ¿Por qué es importante esta persona? Sería directora creativa de Mulatos REC y apareció en un video hablando del montaje de Catalina Ortiz.

“Qué bochinche”: Así se armó el montaje de agresión contra Catalina Ortiz en Cali

Noticias RCN conoció un video en el que se ve a quien sería Isa, ‘La negra vikinga’, según la página web de Mulatos REC. Inicialmente relata que sí ha sido víctima de agresiones por pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Como consecuencia de este tipo de discriminaciones, reveló que decidió hacer un performance.

“Invité a mi amigo Fernando (Palechor), le dije: ‘hermano, está pasando esto, ayúdame a evidenciar esa violencia de género, él – que es una ‘personota’ – dijo ‘de una, vamos a hacer teatro a lo oprimido’; y eso fue lo que pusimos en escena”, reveló Isa, ‘La negra vikinga’.

Dice también que para llevar a cabo todo el montaje se vio en la obligación de “coger desprevenida” a Catalina Ortiz, “si no, no hubiera sido una reacción natural. Y sí, ella reacciona así”, agrega entre risas.

“La cogimos desprevenida (a precandidata Catalina Ortiz) y bueno, la verdad tenía el video listo para que lo revisáramos, pero no alcancé a revisarlo con ella. Cuando menos pensé ya estaba publicado”.

Dejé que el experimento social siguiera adelante

Una vez el video de la supuesta agresión machista se hizo viral, dice la directora creativa de Mulatos REC que, sin que pudiese alertarla, Catalina Ortiz “estaba colocando el denuncio porque ella estaba totalmente sana de todo esto”.

Así las cosas, finalmente pidió disculpas a la precandidata a la Alcaldía de Cali, “porque la verdad no le alcancé a explicar toda la situación, y una gran disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas con este tema; pero de verdad les digo, esto había que ponerlo sobre la mesa (violencia de género).

“Dejen de engañar a la gente": Daniel Quintero desmiente que Catalina Ortiz no supiera del montaje

Uno de los comentarios que lanzó el supuesto agresor, que resultó ser el actor Fernando Palechor, fue “sinvergüenza, ya no más, dejen de engañar a la gente”. Resulta que tras las disculpas de Catalina Ortiz por lo que llamó una “puesta en escena”, el alcalde Daniel Quintero salió a desmentirla nuevamente.

Ella aseguró que desconocía todo lo que estaba pasando, hecho que secundó la directora creativa de Mulatos REC, sin embargo, el alcalde de Medellín publicó un nuevo trino en el que asegura que su fuente confirmó que ella fue el cerebro del montaje.

“Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no solo que el montaje fue planeado con usted, sino que además usted participó en tareas para ocultar al ‘agresor’ y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”, le cuestionó el mandatario.

No obstante, por el momento no ha habido más pronunciamientos de la aspirante a la Alcaldía de Cali.