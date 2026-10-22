Cayó alias Kevin Masacre, sucesor de Bendito Menor: le incautaron municiones y granadas

En las últimas horas, el presidente Abelardo de la Espriella, confirmó que la Policía Nacional logró la captura de alias Kevin Masacre, señalado cabecilla de las actividades de narcotráfico de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

De acuerdo con las autoridades, se trataría del presunto sucesor de alias Bendito Menor, quien fue abatido en su casa en Riohacha, La Guajira.

La operación dejó como resultado la incautación de una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres teléfonos celulares.

¿Quién es alias Kevin Masacre de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Según información de inteligencia, alias Kevin Masacre estaría relacionado con el control de rutas utilizadas para el narcotráfico, así como con la adquisición de armas y municiones.

También sería señalado de tener vínculos con las disputas entre estructuras criminales que operan en la región bajo el comando de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Al parecer, habría asumido las funciones que se le atribuyen tras la muerte de alias Bendito Menor.

Lo que le incautaron a alias Kevin Masacre

Su presunto papel como sucesor de Bendito Menor lo ubica en el centro de las investigaciones relacionadas con las actividades de narcotráfico atribuidas a la organización.

A ‘Kevin Masacre’ lo vinculan con rutas del narcotráfico y adquisición de armas.

Durante el operativo, los uniformados incautaron varios elementos que quedaron asociados al procedimiento: una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38, una camioneta y tres teléfonos celulares.