¿Qué cabecillas tomarían el control de las Autodefensas de la Sierra tras muerte de ‘Bendito Menor’?

El viernes 4 de septiembre, las autoridades dieron un golpe contundente con la caída del primer objetivo criminal de alto valor clave bajo el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Por medio de una operación bautizada Centinela de la Patria, la Policía y la Fiscalía abatieron a Naín Andrés Pérez Toncel, más conocido como alias Naín o Bendito Menor, máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

¿Quién era alias Bendito Menor?

‘Bendito Menor’ era el hombre más buscado en La Guajira por los delitos de homicidio, extorsión y desplazamiento forzado, crímenes cometidos en el Caribe. Además, tenía circular roja de Interpol.

Las autoridades lo sorprendieron en su propia vivienda ubicada en Riohacha, donde también fueron abatidos su pareja sentimental, alias La Bebecita; y sus cómplices identificados como ‘El Tío’ y ‘Casiloco’.

Desde hace cuatro años, ‘Bendito Menor’ fue consagrando su poder en Magdalena, Atlántico y La Guajira; desde donde sembró terror en los comerciantes mayormente. Por si fuera poco, presumía sus delitos y armas en redes sociales, a tal punto que retaba a las autoridades para que lo capturaran.

Los cabecillas que buscan las autoridades

Con la baja de ‘Naín’, se vendrían cambios en las autodefensas. Fuentes de inteligencia le informaron a la FM quiénes serán los cabecillas que tomarían el mando del grupo armado.

Los nombres que se conocieron son los de alias Masacre, quien se volvió hombre de confianza de ‘Bendito Menor’ y sería una pieza clave en el narcotráfico. También se baraja la posibilidad de alias Pinocho, el hombre que reclutó a ‘Naín’ en 2019 y alias Cholo, segundo cabecilla.

Insight Crime explica que el origen de esta autodefensa parte de la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, estructura comandada por alias El Patrón.