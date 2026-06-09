VIDEO | Así fue el entierro de alias Bendito Menor en Riohacha

Disparos al aire, caravanas de motocicletas y pancartas con su imagen marcaron el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido por la Policía Nacional el pasado 4 de septiembre en Riohacha.

El féretro de 'Bendito Menor' fue trasladado por las calles de Riohacha acompañado por una multitud y una caravana de motociclistas. Durante el recorrido se escucharon ráfagas de fusil al aire y música relacionada con el mundo criminal.

¿Cómo fue el entierro de alias Bendito Menor?

Hombres armados e integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada escoltaron el cuerpo y realizaron disparos en distintos momentos del trayecto.

La escena estuvo acompañada además por pancartas con la imagen del fallecido cabecilla. Entre los mensajes que aparecieron durante la despedida estaba la frase “El capo de los pobres”, utilizada para exaltar su figura y que generó controversia.

El despliegue ocurrió pocas horas después de que las autoridades confirmaran que Pérez Toncel había sido abatido durante un operativo policial en Riohacha.

¿Qué se vio durante la despedida de 'Bendito Menor'?

En su despedida, hubo presencia de armas y disparos en plena vía pública. La caravana convirtió el recorrido del féretro en una despedida criminal donde estructuras armadas operan en esta zona del Caribe colombiano.

Las imágenes de la despedida también muestran motociclistas acompañando el traslado y elementos alusivos al cabecilla fallecido.

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El sepelio fue este domingo 6 de septiembre, luego de que el cuerpo fuera trasladado hasta la capital de La Guajira. La exhibición de armas, los disparos y los mensajes de exaltación generaron inquietud entre habitantes de Riohacha.