CANAL RCN
Colombia

VIDEO | Así fue el entierro de alias Bendito Menor en Riohacha

Así despidieron a alias Bendito Menor tras ser abatido en Riohacha: video del polémico entierro.

entierro-alias-bendito-menor-riohacha-video
Fotos: TikTok: El bendito menor

Nicolás Salgado

septiembre 06 de 2026
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Disparos al aire, caravanas de motocicletas y pancartas con su imagen marcaron el sepelio de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, abatido por la Policía Nacional el pasado 4 de septiembre en Riohacha.

El féretro de 'Bendito Menor' fue trasladado por las calles de Riohacha acompañado por una multitud y una caravana de motociclistas. Durante el recorrido se escucharon ráfagas de fusil al aire y música relacionada con el mundo criminal.

¿Cómo fue el entierro de alias Bendito Menor?

Hombres armados e integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada escoltaron el cuerpo y realizaron disparos en distintos momentos del trayecto.

“Se preocupa más por el bandido”: duro cuestionamiento de Westcol a Gustavo Petro por muerte de ‘Bendito menor’
RELACIONADO

“Se preocupa más por el bandido”: duro cuestionamiento de Westcol a Gustavo Petro por muerte de ‘Bendito menor’

La escena estuvo acompañada además por pancartas con la imagen del fallecido cabecilla. Entre los mensajes que aparecieron durante la despedida estaba la frase “El capo de los pobres”, utilizada para exaltar su figura y que generó controversia.

El despliegue ocurrió pocas horas después de que las autoridades confirmaran que Pérez Toncel había sido abatido durante un operativo policial en Riohacha.

¿Qué se vio durante la despedida de 'Bendito Menor'?

En su despedida, hubo presencia de armas y disparos en plena vía pública. La caravana convirtió el recorrido del féretro en una despedida criminal donde estructuras armadas operan en esta zona del Caribe colombiano.

¿Quién era 'La Bebecita', la pareja de 'Bendito Menor' que murió en el operativo?
RELACIONADO

¿Quién era 'La Bebecita', la pareja de 'Bendito Menor' que murió en el operativo?

Las imágenes de la despedida también muestran motociclistas acompañando el traslado y elementos alusivos al cabecilla fallecido.

Petro se pronunció sobre la muerte de alias Bendito Menor
RELACIONADO

Petro se pronunció sobre la muerte de alias Bendito Menor

El sepelio fue este domingo 6 de septiembre, luego de que el cuerpo fuera trasladado hasta la capital de La Guajira. La exhibición de armas, los disparos y los mensajes de exaltación generaron inquietud entre habitantes de Riohacha.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Ofensiva militar en Nariño, Norte de Santander y Cauca contra los grupos armados

Inseguridad en Bogotá

El mismo ladrón y la misma trampa: falso mensajero sigue robando comercios en Bogotá

Bogotá

Cámaras de seguridad en Bogotá ¿Cuántas hay por persona y por qué tres de cada diez suelen estar fuera de servicio?

Otras Noticias

Copa Sudamericana

Vasco da Gama deja figuras en Brasil antes de enfrentar a Santa Fe

Vasco da Gama prioriza el Brasileirao y llega con bajas ante Independiente Santa Fe

Turquía

Hombre murió tras lanzarse de cabeza al mar en Turquía

Un salto al mar terminó con la muerte de un hombre que se lanzó de cabeza desde un muelle: video

Cuidado personal

Más allá de una fecha: las prácticas de higiene que deberían mantenerse todo el año

Dólar

Con el dólar en mínimos desde 2019, ¿es buen momento para invertir?

Redes sociales

Reconocida actriz tuvo que hospitalizar a su bebé de emergencia: esto fue lo que pasó