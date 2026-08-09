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Medicina Legal se pronunció sobre la presunta filtración de fotos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en la morgue

El instituto forense negó la filtración de fotografías de cuerpos en la morgue tras el operativo de Riohacha, La Guajira.

Medicina Legal se pronunció sobre la presunta filtración de fotos de ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebecita’ en la morgue
Foto: captura de video Noticias RCN.

Yhonay Díaz

septiembre 08 de 2026
08:34 p. m.
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A través de un comunicado, Medicina Legal se pronunció sobre presuntas imágenes de los cuerpos de alias Naín o ‘Bendito Menor’, y su pareja sentimental, ‘La Bebecita’, en lo que parecería ser camillas forenses.

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La entidad negó de manera contundente que las fotografías de los cuerpos de los fallecidos en el operativo en una vivienda en Riohacha, La Guajira, hubieran sido tomadas en sus instalaciones o por personal vinculado a la institución.

Las imágenes de cuerpos sin vida que actualmente circulan en diferentes redes sociales, relacionadas con las personas fallecidas durante el operativo realizado en Riohacha el pasado 4 de septiembre, no corresponden a imágenes tomadas al interior de las instalaciones del Instituto ni fueron captadas por servidores, contratistas o personal vinculado a la entidad.

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Así calificó Medicina Legal la difusión de imágenes de fallecidos

El instituto rechazó "de manera categórica la difusión y exposición de imágenes de personas fallecidas, por cuanto constituyen una vulneración a la dignidad humana, afectan la privacidad de las víctimas y generan un impacto adicional sobre sus familiares y seres queridos".

La entidad forense aseguró que sus funciones se desarrollan "bajo estrictos protocolos técnicos, éticos y de confidencialidad, garantizando el respeto por los cuerpos bajo su custodia, la protección de la información forense y el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes".

La entidad reitera su compromiso con la preservación de la dignidad de las personas fallecidas y exhorta a (…) abstenerse de compartir material gráfico que pueda vulnerar los derechos de las víctimas y de sus familias.

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Medicina Legal busca aclarar el origen de las fotografías que se en redes sociales y que presuntamente corresponderían a la pareja abatida en el operativo en Riohacha.

La difusión de estas imágenes violaría el respeto a la dignidad de los fallecidos y la privacidad de sus familiares.

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