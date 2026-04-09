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Prontuario de 'Bendito Menor' o 'Naín': secuestros, masacres, extorsiones y un imperio criminal en el Caribe

Desde hace siete años, este hombre fue ascendiendo en las autodefensas hasta ser un temido cabecilla.

Alias 'Bendito Menor'
Alias 'Bendito Menor' abatido. Foto: Policía.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 04 de 2026
03:12 p. m.
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La Policía dio uno de los golpes más contundentes en el último tiempo dando de baja a Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

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La operación fue bautizada como Centinela de la Patria y llevada a cabo por la Dijin, Dipol, Diase de la Policía y la Fiscalía. Dieron con la guarida de ‘Naín’ en Riohacha, La Guajira.

La lujosa vivienda de ‘Bendito Menor’

Las unidades ingresaron en la madrugada de este viernes 4 de septiembre a su lujosa vivienda en Los Olivos. Junto a ‘Bendito menor’, fueron neutralizados también alias La Bebecita, su pareja sentimental; alias el Tío y alias Casiloco; dos secuaces.

 

Con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, Pérez se volvió uno de los objetivos de alto valor. Por eso, le había dado la orden al ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, que le pusiera fin al accionar criminal de este hombre.

‘Naín’ era el máximo cabecilla de la subestructura Javier Cáceres de las ACSN y por medio de redes sociales presumía los lujos que tenía, tales como joyas, motocicletas o armas. Además, retaba y se burlaba de las autoridades, diciendo que él tenía el control de La Guajira, Magdalena y Cesar.

Por su conducta, estaba siendo buscado por los delitos de homicidio agravado, secuestro, extorsión y concierto para delinquir agravado. Inclusive, tenía circular roja de Interpol y era el más buscado en La Guajira.

Fue en abril de 2026 cuando comenzaron a cerrarle el paso. Después de 16 meses de seguimiento, con la operación Fortaleza del Caribe se neutralizaron a nueve miembros de su círculo íntimo.

Los antecedentes de ‘Bendito Menor’

El prontuario de este cabecilla comenzó aproximadamente en 2019 cuando era conocido con el alias de Pinocho y se dedicaba a cometer sicariatos en el grupo Los Pachenca.

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Al año siguiente ascendió hasta integrar el frente Javier Cáceres, siendo responsable de sembrar el terror en la Troncal del Caribe.

Su nombre comenzó a conocerse en 2024, cuando participó en el asesinato del soldado Fabián Stiven Camacho Banguero en Dibulla, lugar en donde también tuvo relación con varios saqueos y casos de extorsión.

Un año después, quedó como máximo cabecilla del frente. Las investigaciones mostraron que ordenó una masacre ocurrida en Remedios, ataques contra estaciones de policía, robo de vehículos y extorsiones. A finales de 2025, tuvo implicación directa con el secuestro, asesinato y desmembramiento de un menor de 16 años originario de Venezuela.

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