Juvinao vs Bolívar: ¿por qué el Código Electoral divide a los partidos de izquierda?

Dentro de la izquierda se vuelven a notar las diferencias. Esta vez la reforma al Código Electoral figuró como tema de disputa entre la representante Catherine Juvinao y el senador Gustavo Bolívar, quienes protagonizaron un fuerte discusión por el trámite del proyecto, el cual ya no tendrá mensaje de urgencia.

Juvinao comentó que esta iniciativa política que fue planteada por la Registraduría tiene la intención de beneficiar al registrador nacional, Alexander Vega. "(...) Primero logró que Duque y el uribismo le apoyaran todo: código electoral 2020, ampliación de la planta, más presupuesto. Y ahora logró también que el presidente Petro (que antes lo criticó) lo apoye. Impresionante", dijo.

Esta denuncia de Catherine Juvinao se debe investigar a fondo. La reforma al Código Electoral "¿Es para pagarle las elecciones y el favor al Registrador Alexander Vega?"



Estoy firme para rechazar esa reforma amañada e inconstitucional. pic.twitter.com/9hPPlsmX1m — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 24, 2022

Casi de inmediato Bolívar, que hace parte del Pacto Histórico, le respondió a la representante que debería presentar pruebas sobre sus acusaciones. "Solo probamos que nos iban a robar 4 curules y las recuperamos. Si no presenta pruebas, le exijimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto", aseveró Bolívar por medio de si cuenta de Twitter.

¿Por qué hay tensiones en el Congreso?

El principal motivo de discordia apunta a que entre los partidos hay oposición por temas que incluye el documento actual del proyecto, por ejemplo, criticaron que presuntamente la Registraduría tendría derecho a la asignación y remoción de puestos.

Además, otro de los temas de discusión es que el proyecto tenía mensaje de urgencia hasta este jueves, y eso haría que su trámite en el Legislativo se diera de forma conjunta en las Cámaras. Sobre este punto, Juvinao comentó que fue acertado que se retirara. "Creemos que las tres semanas que faltan para terminar este periodo de sesiones ordinarias, ciertamente, no era suficiente para tramitar una reforma tan importante como lo es la reforma electoral", puntualizó.

Desde el bloque oficialista y de izquierda también se escucharon voces que reclamaron que la reforma al Código no responde completamente a lo prometido. Algunos llegaron a decir que "no resolvía las necesidades de cambio en las elecciones venideras". Incluso, desde el Pacto Histórico, le enviaron una carta al Presidente en la que manifestaron que, de no llegar a hacer modificaciones para su trámite, estarían dispuestos a votar negativamente.

El analista y estratega político, Guillermo Henao, considera que también hay otro tema que podría estar generando las divisiones. Explica que las colectividades tienen evidente intereses para los comicios del 2023, y la reforma electoral podría dar ciertos beneficios o problemas con los cambios normativos.

"Un buen ejemplo son las listas paritarias y cerradas que fortalecen los partidos desde el marco ideológico, pero los obliga a crear herramientas internas de elección que sean más visibles y que no impliquen que un solo líder escoja la confirmación de una lista", señala.

¿Qué pasará ahora con la reforma al Código?

El hecho que sin duda generó más críticas por el proyecto legislativo es que tenía que ver con su rápida discusión. Algunos indicaron que podría suceder lo mismo que con la reforma al Código que fue presentada en 2020, por la Administración anterior, cuando la Corte Constitucional terminó por tumbar el articulado que fue aprobado.

Ahora después de que el Gobierno Nacional, en representación del ministro del Interior, Alfonso Prada, afirmaran que están dispuestos a extender el tiempo para revisar las diferentes inquietudes que han sido presentadas, se prevé la Comisión Primera del Senado arranque la discusión en primer debate de la próxima semana.

La reforma al Código Electoral está integrada por más de 350 artículos. El ministro del Interior afirmó que se revisarán en profundidad si se presenta en un solo proyecto todo el registro civil, la autenticación y el procedimiento electoral, o si desde el Gobierno se presenta en dos partes.

Asimismo dijo que se podrán en consideración las garantías electorales y el software electoral que será utilizado para las elecciones venideras.

El analista Henaro sugiere que "el Código Electoral genera un cambio tan importante en el sistema que su discusión no se puede llevar a un debate sin profundidad donde juegan muchos intereses". Por lo pronto, tendrán que esperarse los cambios que sean presentados dentro del articulado.