Las presuntas irregularidades que tienen en la mira a la gobernadora (e) de Arauca

La gobernadora encargada del departamento de Arauca, Indira Luz Barrios, se encuentra en el ojo del huracán. Dos situaciones, que aún deben esclarecerse, tienen en entredicho el actuar de esta funcionaria.

Caso 1:

Barrios entró en el panorama de los mandatarios del país después de que la Fiscalía le imputara cargos al anterior gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, por presuntas irregularidades en contrataciones para cubrir la emergencia sanitaria del covid-19. La gobernadora (e), quien también es abogada, fue designada por el ministro del Interior, Daniel Palacios, a comienzos de este año, pero los problemas con los dirigentes de esta región no se terminaron ahí.

Caso Aremca

Tanto la Fiscalía como la Procuraduría ya iniciaron investigaciones en contra de la gobernadora (e) por el caso Aremca, a raíz de una denuncia interpuesta por el diputado Willinton Rodríguez. En dicho documento se alerta sobre el riesgo que corren cerca de 125,000 millones de pesos provenientes del sistema general de regalías del departamento del 2021 y 2022, adjudicados solamente en cinco proyectos que no están dentro de los planes departamentales de desarrollo y tres de ellos otorgados para su ejecución a una empresa que no cumple con los estándares técnicos, según documentos de la dirección nacional de planeación (DNP) en el formato de viabilidad. Eso sin contar las recurrentes faltas a las medidas cautelares interpuestas por un juez para que no se otorgaran más recursos ni adelantos.

Expansión de las investigaciones

Este 20 de noviembre la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra un representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez; contra el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa; y a 20 exfuncionarios más junto con la gobernadora (e) Barrios.

El gran nexo causal son las presuntas irregularidades por el manejo de las regalías en donde se estiman pérdidas por 213,000 millones de pesos.

Caso 2: viajes por fuera del país

Noticias RCN trató de comunicarse con la gobernadora para hablar sobre este asunto, pero estaba de viaje, razón por la que no pudo atendernos, según dijo. De quién se obtuvo respuesta fue de su secretario, quien señaló que le iba a comentar del tema cuando regresara.

Una nueva denuncia encabezada por la representante a la Cámara por el departamento de Arauca, Lina María Garrido, llama mucho la atención en dos aspectos principales:

Según la tesis de la denuncia dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, la gobernadora (e) habría salido sin autorización de la asamblea departamental mientras la funcionaria se encontraba en sesiones ordinarias. Ni la asamblea departamental ni la oficina de asesoría jurídica del Ministerio del Interior certificaron la solicitud de la mandataria para salir del país.

Estar en todos lados y en ninguno

Pero al mejor estilo del multitasking y las capacidades exprimidas al extremo, la propia gobernadora (e) solicita, considera, resuelve y firma su propia solicitud de licencia ordinaria por cuatro días y un permiso para los días 22 y 23 de octubre del presente año. Es necesario recordar que la persona con esa competencia es el presidente de la República, tipificando un abandono de cargo por seis días.

Un reporte de Migración Colombia es el que informa que una persona registrada con la cédula de la mandataria salió del país hacia Cancún, México.