Las claves para entender la reforma política tras su aprobación en la Cámara

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó tras un debate que duró más de 10 horas la reforma política propuesta por el Gobierno de Gustavo Petro.

El documento tuvo algunas modificaciones y ahora pasará a una nueva plenaria en la Cámara. Es importante mencionar que aún debe pasar por cinco debates más para llegar a sanción presidencial.

La propuesta ha generado distintas opiniones dentro del Congreso, incluso, semanas atrás algunos congresistas manifestaron su descontento con algunos puntos y especificaron en un comunicado cuáles eran sus líneas rojas. Entre ellas estaban las listas cerradas, la puerta giratoria entre ejecutivo y legislativo, el transfuguismo.

Para aclarar algunos de los polémicos puntos de la reforma que finalmente quedaron aprobados, Noticiasrcn.com consultó al representante Heráclito Landinez Suárez y al senador Gustavo Bolívar.

Lo que se aprobó en la reforma política

Landinez explicó que, con esta reforma, pretenden cambiar las costumbres políticas para el país y que por esta razón fue aprobada “la financiación 100% estatal, las listas cerradas paritarias de género y la democratización al interior de los partidos políticos”, pero ¿en qué consiste cada una?

La financiación 100% estatal

El senador Gustavo Bolívar, explicó que este punto se aprobó luego de identificar “que en la financiación de las campañas se pierde la independencia de los congresistas, de los presidentes y de los elegidos por voto popular, porque básicamente llegan es a representar esos intereses que les financiaron las campañas y no a la gente que es lo que buscamos”.

Tendiendo esto en cuenta, con la reforma política la financiación sería asumida por el Estado, lo que les quitaría una presión para que puedan trabajar más libremente por la gente. Otro aspecto que refuerza este punto es la eventual suspensión en la posibilidad de recibir aportes económicos del sector privado.

Las listas cerradas y paritarias de género

Heráclito también destacó que se aprobaron las listas cerradas paritarias de género, garantizando que “la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres en cada lista lleguen al Congreso de la República, a las asambleas y a los consejos”.

Esto, según Bolívar puesto que “cuando hay listas abiertas hay una competencia muy grande entre los candidatos para salir elegido y eso hace que se invierta en sumas estrafalarias en las campañas. Es decir, podría gastarse hasta $20.000 millones para llegar al Senado, una persona que va a devengar entre $1.000 y $1.200 millones en los cuatro años tiene que necesariamente llegar hacer cosas indebidas para recuperar toda esa inversión o esos préstamos que lo han llevado allá”.

Transfuguismo

Otro de los 9 puntos avalados en la ponencia fue el transfuguismo, el cual permitiría que en 2026 los políticos no caigan en la doble militancia y puedan cambiar de colectividad.

Una posibilidad pensada en la necesidad de muchas personas que quedaron atrapadas en partidos a los que no pertenecen. Para el senador Gustavo, esta alternativa podría funcionar siempre y cuando, se haga “por una sola vez y por corto tiempo como para ordenar las piezas”.

El salto de congresistas a ministros

Entretanto, según el documento, los congresistas podrían renunciar a su curul en el Congreso para postularse como ministros de alguna cartera del Gobierno. Algo que hasta ahora no está permitido y que podría significar un retroceso.

“No me parece bien, yo soy crítico de eso porque ya fue un avance que tuvimos en la constitución del 91 y hacer ese retroceso no me parece. Creo que va a ser como un instrumento de chantaje para el ejecutivo”, agregó Bolívar.

Prohibición del efectivo

Otro artículo de la reforma que podría aprobarse en el primer trimestre del 2023 trata sobre la prohibición del efectivo. Es decir, que quedará prohibido que los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos no podrán recibir financiación para campañas electorales de personas naturales y tampoco podrán recibir ingreso de dinero en efectivo los partidos.

Lo que propone el Gobierno es que todo el dinero ingrese a una sola cuenta que pertenezca al partido para así comprobar su origen y reducir la corrupción en las campañas políticas y la financiación de estas por parte de grupos criminales.

Según Landinez, “La idea es acabar con la corrupción y el ingreso de dineros oscuros a las campañas políticas y buscar que los ciudadanos tengan más confianza en el sistema político colombiano”.

La Comisión Primera de la Cámara también aprobó que los ciudadanos mayores 25 años puedan postularse al Congreso.