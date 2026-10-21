Colombia vuelve a la red contra lavado de activos tras dos años suspendida por caso Pegasus

Colombia recuperó formalmente su acceso al Grupo Egmont, la red internacional que reúne a más de 180 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Con la reconexión, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) volverá a intercambiar información estratégica con organismos homólogos internacionales, tras permanecer suspendida durante dos años por la divulgación no autorizada de información confidencial relacionada con el sistema de rastreo Pegasus.

Según informó la entidad, el restablecimiento de la membresía reactiva los canales de cooperación técnica que permiten seguir la pista de recursos vinculados con actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y las estructuras del crimen organizado transnacional.

Regresa el acceso a una red clave contra el crimen financiero

La UIAF destacó que la decisión del Grupo Egmont representa la recuperación de la confianza internacional en los mecanismos de protección de información financiera de Colombia. La entidad aseguró que el reingreso fue posible gracias a las acciones adoptadas para garantizar la reserva de los datos y fortalecer los protocolos de confidencialidad exigidos por la organización.

A través de un comunicado, la unidad señaló que la reconexión refleja el compromiso del actual Gobierno con el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y protección de la información que rigen el intercambio de inteligencia financiera entre los países miembros.

La suspensión se produjo luego de que se conocieran datos reservados relacionados con el sistema Pegasus, situación que generó cuestionamientos sobre el manejo de información sensible y derivó en la pérdida temporal del acceso a la plataforma internacional.

La UIAF destaca recuperación de la confianza internacional

La directora general de la UIAF, Martha Luz Reyes Ferro, afirmó que el restablecimiento de los canales de cooperación con las unidades de inteligencia financiera del mundo representa una garantía para fortalecer la lucha contra las economías ilícitas.

La funcionaria aseguró que volver a intercambiar información con más de 186 organismos especializados permitirá acceder a reportes estratégicos para identificar movimientos de dinero relacionados con actividades criminales y reforzar la cooperación internacional en investigaciones financieras.

La entidad recordó que durante los últimos años implementó un plan de fortalecimiento institucional orientado a evitar filtraciones y blindar la información reservada frente a exposiciones políticas o públicas.

Con la decisión adoptada por el Grupo Egmont, Colombia también recupera el acceso al sistema cerrado de comunicaciones utilizado para rastrear activos de origen ilícito a escala global e identificar a responsables en cualquiera de los países que integran esta alianza internacional.