Google ofrece 15.000 becas en Colombia y anuncia millones de licencias educativas: ¿cómo acceder?

El Gobierno Nacional y Google anunciaron una estrategia conjunta para impulsar la transformación digital de la educación en Colombia, con programas de formación, herramientas tecnológicas y oportunidades para fortalecer las competencias de estudiantes, docentes y jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral.

La iniciativa, denominada Talento ColombIA, reúne al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con el propósito de facilitar el acceso a conocimientos y recursos digitales en distintas regiones del país.

El plan contempla tres líneas principales: la entrega de 15.000 becas para certificaciones profesionales, la habilitación progresiva de hasta siete millones de licencias educativas y el acceso a programas de capacitación en inteligencia artificial y otras áreas tecnológicas, con un alcance potencial de un millón de personas.

De acuerdo con lo anunciado, la estrategia también dará prioridad inicial a zonas afectadas por el terremoto de agosto, entre ellas Chocó y Buenaventura, con el objetivo de acercar estas herramientas a comunidades que enfrentan dificultades para acceder a oportunidades de formación.

¿Cómo funcionarán las 15.000 becas de Google?

Uno de los componentes centrales del acuerdo es la entrega de 15.000 becas para los Certificados de Carrera de Google, programas virtuales enfocados en desarrollar habilidades que pueden ser útiles para conseguir empleo o mejorar las oportunidades profesionales.

La distribución de las becas se realizará a través de la organización Colnodo. Cada beneficiario tendrá hasta un año de acceso a Coursera para completar su formación y podrá acceder al Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google, además de otros programas de certificación disponibles en español.

La oferta incluye contenidos sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, investigación, escritura, comunicación, creación de contenido, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones.

También contempla rutas de aprendizaje en áreas como soporte de tecnologías de la información, marketing digital, ciberseguridad, gestión de proyectos y diseño de experiencia de usuario.

¿Quiénes pueden postularse a las becas y cómo hacerlo?

Las personas interesadas deben cumplir con cuatro condiciones básicas:

Ser mayores de 18 años.

Residir en Colombia.

Tener acceso a internet y a un computador.

No necesitan contar con experiencia previa ni tener un título universitario.

Las inscripciones están habilitadas desde el 13 de octubre y permanecerán abiertas hasta que se agoten los cupos. Según la información divulgada, a partir del 26 de octubre comenzarán a notificarse los resultados de las postulaciones.

Los interesados pueden consultar los requisitos y realizar el proceso de inscripción en el portal de Colnodo.

Otorgarán siete millones de licencias para colegios públicos

El segundo eje de la alianza busca llevar herramientas tecnológicas a las instituciones educativas oficiales del país. Para ello, se prevé habilitar hasta siete millones de licencias durante los próximos cuatro años, mediante una implementación progresiva que beneficiaría a estudiantes, docentes, rectores y personal administrativo.

La primera etapa está prevista para este trimestre y se concentrará en Chocó y Buenaventura, territorios priorizados dentro de la estrategia.

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El programa contempla el uso de Google Workspace for Education Fundamentals, una plataforma que permite a los profesores compartir materiales, trabajar de manera colaborativa con sus estudiantes y almacenar archivos en la nube.

La herramienta también busca facilitar la continuidad de las clases cuando se presentan dificultades que impiden el desarrollo normal de las actividades presenciales.