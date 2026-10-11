¿Cuáles son los accidentes laborales más comunes en Colombia y cómo prevenirlos?

La accidentalidad en los lugares de trabajo continúa siendo un desafío para empresas y trabajadores en Colombia. Durante los primeros tres meses de 2026 se registraron 128.288 accidentes laborales, según el más reciente Informe de Siniestralidad Laboral del Consejo Colombiano de Seguridad (CCS).

La cifra equivale a un promedio de 1.425 accidentes cada día.

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Dentro de este panorama, uno de los riesgos que requiere especial atención son los impactos en la cabeza, que pueden ocurrir en actividades aparentemente rutinarias.

¿Cuáles son los accidentes laborales más comunes en Colombia?

Los accidentes pueden ocurrir de diferentes maneras. Entre los escenarios más comunes están la caída de objetos, como herramientas o materiales; los elementos que salen despedidos durante una operación; los golpes contra estructuras y las caídas del propio trabajador.

Una persona, por ejemplo, puede golpearse contra una tubería, una viga o un equipo, pero también sufrir una lesión en la cabeza al caer sobre una superficie.

Por eso, la prevención comienza con identificar cuáles son los peligros específicos de cada puesto de trabajo y establecer medidas de control acordes con ellos.

¿Qué tan frecuentes son las lesiones cerebrales en el trabajo?

El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH) estima que los traumatismos cerebrales relacionados con el trabajo representan entre 20% y 25% de los traumatismos laborales.

Esto convierte los golpes en la cabeza en un riesgo que no debería abordarse únicamente cuando ocurre un accidente, sino desde la prevención.

Un estudio del Biomechanics Laboratory del Legacy Research Institute, en Portland, encontró que los impactos laterales son aproximadamente tres veces más frecuentes que los golpes en la parte superior de la cabeza durante situaciones evaluadas con cascos de seguridad industrial.

El hallazgo es relevante porque demuestra que proteger únicamente la zona superior no necesariamente cubre todos los escenarios de impacto.

¿Qué protección puede reducir el riesgo de estos golpes?

La protección debe definirse de acuerdo con los peligros identificados en cada actividad.

En situaciones donde pueden existir impactos provenientes de diferentes direcciones, los cascos Tipo II están diseñados para ofrecer protección en la parte superior y también en zonas laterales, frontales y posteriores.

¿Cuánto le puede costar un accidente de este tipo?

Además de las consecuencias para la salud, una lesión cerebral puede generar un impacto económico importante.

Un estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) estimó que, en ese país, los casos de traumatismo cerebral no fatal que requirieron hospitalización representaron en promedio US$51.241 en gastos médicos y US$6.110 en pérdidas laborales por persona.

Aunque estos valores corresponden a Estados Unidos, muestran el impacto que pueden tener este tipo de accidentes más allá de la lesión inicial.

¿Cómo se pueden prevenir estos accidentes?

La prevención requiere analizar cómo puede ocurrir un golpe y no solamente qué elemento podría causarlo.

Esto implica identificar objetos que puedan caer, materiales que puedan salir proyectados, estructuras contra las que pueda impactar una persona y riesgos asociados con caídas.

A partir de esa evaluación, las empresas deben establecer controles y seleccionar los elementos de protección adecuados para cada actividad.