Estudio revela por qué 7 de cada 10 mujeres en Colombia no hacen actividad física

Solo tres de cada diez mujeres en Colombia realizan actividad física de manera regular.

Esa es la principal conclusión de un estudio desarrollado por la Carrera de la Mujer Colombia, que consultó a cerca de 3.000 participantes y encontró que, más que falta de interés, existen barreras sociales, económicas y culturales que dificultan que las mujeres incorporen el ejercicio a su rutina diaria.

¿Por qué la mayoría de las mujeres en Colombia no hace actividad física?

La investigación, realizada durante más de tres meses, concluyó que apenas el 30% de las mujeres colombianas practica actividad física de forma constante. El resto enfrenta obstáculos que van mucho más allá de la motivación.

Uno de los principales factores es la economía del cuidado. Según cifras del DANE (ENUT 2023), las mujeres dedican en promedio 7 horas y 35 minutos al día al trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres destinan 3 horas y 12 minutos.

A esto se suman barreras culturales. El estudio señala que el 70% de las encuestadas considera que la presión social dificulta mantenerse activa. Además, el 83,8 % afirma que las inseguridades relacionadas con su cuerpo influyen en la decisión de no hacer ejercicio.

La inseguridad también aparece como un factor determinante: el 88% manifestó no sentirse tranquila al realizar actividad física en espacios públicos debido al riesgo de acoso.

El panorama coincide con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que el 71 % de las mujeres en las Américas es físicamente inactiva.

La campaña que busca romper esas barreras

Con base en estos resultados, la Carrera de la Mujer lanzó la campaña #ESTAMUJERPUEDE, cuyo objetivo es motivar a más mujeres a dar el primer paso hacia una vida activa.

"#ESTAMUJERPUEDE no celebra el rendimiento: celebra el intento. No habla de atletas ni de tiempos perfectos; habla de la mujer que entrena sin ser deportista, que llega a la meta despeinada y feliz, que descubre al correr en la calle que puede más de lo que pensaba", explicó Juan Carlos González, director general de la Carrera de la Mujer.

La edición número 19 del evento se disputará el 6 de septiembre en el parque Simón Bolívar de Bogotá, con recorridos de 5K, 10K, 15K y 21K.

Como parte de esta edición, Skechers será patrocinador oficial por primera vez e ingresará formalmente a la categoría de running en Colombia.

Además, entre el 19 de julio y el 23 de agosto, las participantes podrán acceder a descuentos tanto en la inscripción como en productos de la marca, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la organización.