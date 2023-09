¿Estrategia? Las alocuciones y retransmisiones del presidente Gustavo Petro

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha transformado la figura de la alocución presidencial durante el año que lleva de gestión.

Las alocuciones presidenciales han sido utilizadas por los diferentes mandatarios como un mecanismo para dar a conocer anuncios de gran relevancia para el país, este espacio es solicitado por la Presidencia a los canales de televisión quienes deben otorgar el tiempo que sea necesario. según la ley colombiana.

¿Cómo ha utilizado el presidente las alocuciones?

La primera alocución del presidente fue un mensaje invitando, en su momento, a los diálogos regionales vinculantes que contribuyeron a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Ese mensaje se hizo bajo el formato tradicional.

Otra de las primeras alocuciones que hizo el mandatario fue en la cual anunció la salida de los exministros Alejandro Gaviria, Patricia Ariza y María Isabel Urrutia.

El resto de alocuciones del presidente Petro han sido las retransmisiones de discursos que ha realizado el mandatario en sus visitas a las regiones y que él considera como un mensaje oportuno de su Gobierno para que sea conocido por los colombianos.

Los espacios de las alocuciones son transmitidas en horas estelares de televisión, es decir entre las 07:00 p.m. y 08:00 p.m., así los mensajes tienen un mayor alcance y visibilidad por los colombianos.

“El presidente considera que es un mensaje importante para el país”, se informó en su momento desde la Casa de Nariño sobre una de las retransmisiones.

La alocución más reciente fue la del jueves 31 de agosto en la cual se retransmitió el discurso que hizo el presidente en El Carmen de Bolívar en donde entregó unas tierras a víctimas del conflicto armado y firmantes del acuerdo de paz. Allí habló sobre la expropiación.

“Aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacer cumplir esa función social, si la tierra no la cumple porque el tenedor no quiere cultivarla, entonces se le ayuda, se le compra la tierra o incluso, dice nuestra Constitución se le expropia, pero nosotros no queremos hacer eso", afirmó el mandatario en medio del discurso.

Otro de los discursos que fue retransmitido en televisión fue en el cual el mandatario anunció la salida de la exjefe de Gabinete Laura Sarabia y el exembajador Armando Benedetti.

Entre 30 y 50 minutos tardan los discursos del presidente Petro, ese mismo tiempo es ocupado en los canales de televisión colombianos.

Petro defiende sus alocuciones

Sin referirse a quiénes los criticaron, el mandatario defendió la repetición de sus discursos y aseguró que no le importaba en los escenarios desde los cuales hablaba.

“Dicen que esto no se debe transmitir en la televisión nacional porque estoy en un sitio donde ocurrió una masacre y no en el palacio, y no tengo corbata y me rodean humildes campesinos y mis palabras me salen del corazón y de la razón. Hagámosle un RT !¡Qué Carajo!”, afirmó el presidente en su cuenta de Twitter.