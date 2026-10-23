Exclusivo: ¿Cómo logró salir de la cárcel alias El Mocho Olmedo? Esto revela su expediente criminal

Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cuatro cargos relacionados con narcotráfico ante un tribunal del Distrito Sur de la Florida.

Sin embargo, un expediente de más de 160 páginas revela los detalles de cómo salió de prisión meses antes bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El expediente criminal de alias El Mocho Olmedo

Según documentos oficiales, el entonces director nacional de inteligencia, Jorge Lemus, envió comunicaciones directamente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, solicitando hacerse cargo de la custodia de alias El Mocho Olmedo. El argumento presentado era que se trataba de una “fuente de alto valor” que estaba entregando información importante sobre las mesas de diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las Farc.

“La entidad en cumplimiento de sus funciones brindará protección a la fuente, teniendo en cuenta que la información que suministra es de alto valor estratégico", señalaba la solicitud enviada a la Fiscal General a comienzos de 2025 y firmada por Lemus.

La petición también fue avalada por el entonces comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien pidió que Henao fuera entregado a la Dirección Nacional de Inteligencia "por motivos de seguridad".

El 12 de febrero de 2025, a las 5:49 de la tarde, ‘El Mocho Olmedo’ salió del búnker de la Fiscalía bajo custodia de Jorge Lemus con la aprobación del ente investigador.

"El señor PPI sale bajo custodia del señor anteriormente mencionado por orden del Director Nacional del Cuerpo Técnico de Investigaciones", indica el documento oficial.

Durante los días siguientes permaneció en un aparta-hotel ubicado en el norte de Bogotá. Su paradero desató controversia mientras la Corte Suprema de Justicia ya había dado luz verde a su extradición a Estados Unidos. Tras el escándalo, fue trasladado a la cárcel La Picota.

¿Por qué lo requerían en Estados Unidos?

La acusación federal en Estados Unidos atribuye a Henao Gutiérrez cuatro cargos relacionados con narcotráfico. Uno de los episodios ocurrió el 28 de julio de 2022 en Florida, cuando integrantes de una organización recibieron una maleta con 740.000 dólares en moneda de imitación como parte de un negocio por 115 kilogramos de cocaína.

Según la acusación, "Henao Gutiérrez es copropietario del laboratorio de cocaína utilizado para producir cocaína para las transacciones mencionadas anteriormente y participó en reuniones para coordinar las transacciones de cocaína".

Su extradición había sido suspendida temporalmente durante el Gobierno anterior por su participación como vocero en las mesas de diálogo con las disidencias de las Farc.