Conductores hacen filas de hasta siete horas para conseguir gasolina en Nariño

El terrible deslizamiento que se registró en Rosas, Cauca hace un par de días, sigue dejando miles y miles de damnificados, ahora por la necesidad de conseguir algunos bienes que no llegan a la región debido al cierre de la vía Panamericana.

Nariño afronta una situación bastante difícil por la escasez de combustible. Hay poca reserva de gasolina y ACPM, pues para conseguirlo los conductores han tenido que hacer largas filas de hasta siete horas.

El cierre de la vía Panamericana podría mantenerse por los próximos meses, según información de las autoridades, y esto preocupa altamente a los habitantes de los municipios afectados debido a que los alimentos son escasos, el combustible de igual manera y todo empieza a encarecerse por la poca oferta que se tiene.

Esta situación preocupa de gran manera a las autoridades, pues el desabastecimiento que podría llegar a ocurrir no se habría visto. Según los primeros informes, hay más de 5.000 camiones represados.

Los habitantes del pacífico afrontan una crisis por cuenta del deslizamiento sobre la vía Panamericana, lo que obligó a las autoridades el cierre del importante paso para prevenir tragedias mayores.

De las 48 estaciones de servicio de gasolina en Pasto, el 60% ya no tiene combustible. Conductores han incluso pasado la noche haciendo largas filas para poder reabastecerse, pero no les es posible ante la no llegada de la gasolina a la ciudad.

Por el momento se mantiene la venta de combustible con restricción $50 mil para vehículos públicos y $30 mil para particulares y $15 mil para motocicletas.

Por otro lado, los damnificados denuncian que saqueadores están detrás de lo poco que quedó en la zona.