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Corte Constitucional les dio un “jalón de orejas” a entidades que omitieron actuar ante denuncia de trata de mujer trans

Los demandados deberán tomar acciones con fundamento en una perspectiva interseccional en casos de extrema vulnerabilidad.

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Noticias RCN

marzo 26 de 2026
12:27 p. m.
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Tras estudiar el caso de Tatiana, una mujer trans, migrante, afrodescendiente y VIH positivo, la Corte Constitucional les dio un jalón de orejas a varias entidades que habrían omitido actuar frente a su denuncia como presunta víctima de trata de personas.

De acuerdo con la Corte, ni en Migración Colombia, ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni en la Comisión Asesora para la Terminación de la Condición de Refugiado, así como tampoco en la Alcaldía de Medellín o la Fiscalía, respondieron de manera coordinada y diligente ante su denuncia.

“Pese a que denunció que fue obligada a ejercer trabajos sexuales en diferentes partes del país, a aportar una cuota de alimentación, otra de habitación, permanecer encerrada y estar obligada a vender drogas, cuando presentó su denuncia por estos hechos, las autoridades hicieron caso omiso”. Es así que el fallo de la Corte exige al Estado ofrecer una respuesta con enfoque interseccional.

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Tatiana recibiría el trato que exige su contexto en caso de regresar al país:

Aun con Tatiana fuera del país, la Corte estudió su tutela y concluyó que la falta de respuesta de las entidades demandadas desconoce los derechos esenciales de la accionante y prolongó su situación de vulnerabilidad.

“En consecuencia”, explicaron desde la Corte, “se ordenó a la Defensoría del Pueblo que, en caso de que Tatiana vuelva al país, asigne un funcionario para acompañarla y asesorarla de manera que se garantice su efectiva inclusión como presunta víctima del delito de trata de personas”.

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Corte ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a Migración Colombia tomar cartas en el asunto:

La Corte, además, ordenó “al Ministerio de Relaciones Exteriores que priorice el estudio de solicitud de refugio presentado por la accionante con fundamento en una perspectiva interseccional, que reconozca las circunstancias que confluyen en una situación de extrema vulnerabilidad”.

En ese orden de ideas, la cartera de Relaciones Exteriores deberá realizar los ajustes necesarios para fijar un término para resolver las solicitudes de refugio con criterios de priorización y enfoque diferencial.

Y, por último, Migración Colombia tendrá que presentar “un protocolo de atención para las personas LGBTIQ+ y aquellas que sean víctimas del delito de trata de personas”.

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