Mujer trans fue atacada con agua hirviendo en subestación de Policía en Medellín: esto se sabe

Una riña entre personas detenidas terminó en un incendio dentro de una celda y dejó a una mujer trans de 23 años con quemaduras de segundo grado.

enero 05 de 2026
07:04 a. m.
Un grave hecho de intolerancia ocurrió al interior de los calabozos de una subestación de Policía en el corregimiento de Altavista en Medellín, donde una mujer trans de 23 años resultó con quemaduras de segundo grado tras una riña con otras personas detenidas.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la agresión se produjo mientras la joven compartía celda con otras dos personas detenidas. En medio del enfrentamiento, le arrojaron agua hirviendo, causándole quemaduras de segundo grado en las manos y en el rostro. Hasta el momento, las autoridades indicaron que no se conoce el origen del agua ni el motivo específico que desencadenó la agresión.

Incendio dentro de la celda y rápida intervención de autoridades

La situación se agravó cuando, según lo reportado por la Policía, los agresores prendieron fuego a una colchoneta, provocando un incendio al interior de la celda. Este hecho generó una emergencia que obligó a la activación inmediata de los protocolos de seguridad dentro de la subestación.

Uniformados de la Policía y miembros del Cuerpo Oficial de Bomberos acudieron rápidamente al lugar, logrando controlar la conflagración y evitar consecuencias mayores. Como parte del procedimiento, se realizó la evacuación de las personas privadas de la libertad que se encontraban en el sitio, se restableció el orden y se aseguró la zona.

Estado de la víctima y consecuencias legales para los agresores

La mujer trans fue trasladada inicialmente a una clínica, donde permanece bajo observación médica debido a las quemaduras sufridas durante el ataque. El personal de salud brindó atención inmediata y efectuó el traslado a un centro asistencial para su tratamiento.

En cuanto a los presuntos responsables, las autoridades confirmaron que las dos personas involucradas, quienes ya se encontraban detenidas, enfrentarán un nuevo proceso judicial: se les imputará el delito de lesiones personales.

