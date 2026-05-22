EE. UU. reveló más de 200 nuevos archivos de Ovnis audios, fotos y videos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó este viernes un segundo paquete con más de 222 archivos sobre objetos voladores no identificados (ovni), incluyendo fotografías, videos, audios y documentos que registran avistamientos en todo el mundo. Esta publicación se suma a las primeras imágenes reveladas el pasado 8 de mayo.

Entre los documentos expuestos se encuentran registros del FBI sobre investigaciones, testimonios de testigos e informes públicos relacionados con fenómenos anómalos.

Los archivos abarcan décadas de observaciones y estudios sobre estos misteriosos objetos que han capturado la atención de investigadores y ciudadanos por igual.

Las impactantes revelaciones de ovnis en EE. UU.

Uno de los hallazgos más destacados incluye correspondencia personal entre James Tuck, físico afiliado al Laboratorio Nacional de Los Álamos, relacionada con su interés por fenómenos anómalos no identificados durante la década de 1970.

Esta documentación ofrece una perspectiva científica sobre el estudio de estos acontecimientos en plena Guerra Fría.

Particularmente notable es la inclusión de una docena de fotografías, cinco de las cuales corresponden a la misión Apolo 12 de la NASA, lanzada el 14 de noviembre de 1969. En estas imágenes se pueden observar fenómenos lumínicos peculiares que han generado especulación entre los observadores.

"Puedes ver estas luces, partículas de luz, destellos de luz que parecen venir, en este caso del cuadrante 1 que es el de la izquierda, vienen desde detrás de mí, hacia la izquierda y simplemente salen navegando, yo pensaba que estaban cayendo desde el espacio profundo, pero parece que algunas de esas cosas están escapando de la luna", describe uno de los testimonios incluidos en los archivos sobre las observaciones lunares.

RELACIONADO Presidente Trump ordena desclasificar todos los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres en manos de los EEUU

Estos son los más de 200 archivos desclasificados

Los documentos desclasificados abarcan desde registros históricos hasta información de los últimos cinco años, demostrando que el interés gubernamental por estos fenómenos se mantiene vigente. Sin embargo, las autoridades aclaran que por ahora ninguno de estos hallazgos confirma la existencia de *vida extraterrestre*.

El interés público por estos archivos ha sido extraordinario. La página del Departamento de Guerra ha recibido más de un millón de visitas de curiosos que buscan respuestas sobre la posible existencia de vida más allá del planeta Tierra.

Esta desclasificación representa un paso hacia la transparencia gubernamental en un tema que ha generado especulación durante décadas.