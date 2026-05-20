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Olmedo López se declaró culpable en el entramado de corrupción de la UNGRD, tras la caída de dos preacuerdos

La sentencia contra el exdirector de la UNGRD por el escándalo de corrupción de los carrotanques para La Guajira será leída el 26 de mayo.

Olmedo López se declaró culpable del entramado de corrupción de la UNGRD, tras la caída de dos preacuerdos
Foto: UNGRD

Noticias RCN

mayo 20 de 2026
03:07 p. m.
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En las últimas horas, Olmedo López, exdirector de la UNGRD y principal articulador de la red de corrupción al interior del organismo, decidió aceptar su responsabilidad en el escandaloso caso.

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López se declaró culpable de los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, luego de que se cayeran dos preacuerdos logrados con la Fiscalía.

El próximo 26 de mayo será leída y fijada la sentencia que pagará por su participación en el entramado de corrupción de los carrotanques para La Guajira.

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Así fue como Olmedo López se declaró culpable del caso UNGRD

López, en medio de la diligencia explicó que “desde el inicio, antes incluso la formulación de imputación inicié acercamientos con la Fiscalía; entregué información, aporte documentos para el esclarecimiento de la verdad”.

Aunque intentó dos veces llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, ambos intentos se cayeron, por lo que decidió asumir responsabilidades en el escándalo de corrupción:

“Yo entiendo perfectamente la gravedad de los hechos investigados y el impacto institucional y social que esto ha generado en el país. Soy plenamente consciente de la responsabilidad histórica y jurídica que implica comparecer hoy ante este despacho y aceptar públicamente mi responsabilidad penal”, dijo.

Acepto los cargos formulados por la fiscalía general de la nación, lo hago libre, voluntariamente y asesorado plenamente por mi defensa, lo hago entendiendo las consecuencias jurídicas, penales y personales derivadas de esta decisión (…) considero que decir la verdad y asumir responsabilidades era el camino correcto.

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Exdirector de la UNGRD aseguró que buscó el esclarecimiento del caso

Antes de aceptar los cargos por peculado por apropiación y concierto para delinquir, López expresó que su intención es el esclarecimiento de los hechos:

“Mi decisión de aceptar responsabilidad no nació hoy, no es una decisión oportunista producto de la base procesal y mucho menos constituye una maniobra para evitar mi responsabilidad frente a la justicia y frente al país”, explicó.

Desde hace mucho tiempo decidí no esconderme detrás del silencio, ni de una estrategia de confrontación, por el contrario, tomé la decisión de comparecer colaborar y aportar información sobre hechos extremadamente graves que afectaron profundamente la confianza de los colombianos en instituciones públicas.

En los próximos días se hará la lectura de la condena que pagará Olmedo López por su responsabilidad en la red de corrupción de la UNGRD.

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