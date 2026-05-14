Sandra Ortiz rompió el silencio tras salir de prisión: denunció atentado y pidió protección urgente

Tras recuperar la libertad por vencimiento de términos dentro del proceso judicial que enfrenta, la exfuncionaria Sandra Ortiz reapareció públicamente y lanzó un fuerte llamado a las autoridades judiciales para que le garanticen seguridad y condiciones procesales.

En declaraciones reveladas durante el programa Aquí y Ahora de La FM, Ortiz aseguró que afrontará el proceso ante la justicia, pero afirmó que teme por su integridad y la de su familia.

Quiero pedir hoy el favor a mi juez que garantice mi seguridad.

Según explicó, antes incluso de su imputación había denunciado ante la Fiscalía un presunto atentado contra su vida. Además, recordó que durante el tiempo que permaneció privada de la libertad contaba con custodia especial.

Ortiz también señaló que el magistrado Francisco Farfán habría solicitado medidas de protección cuando fue llamada como testigo ante la Corte.

Voy a afrontar este proceso y pido dos cosas, seguridad y garantías procesales.

Defensa de Sandra Ortiz asegura que hubo un atentado

El abogado defensor Mauricio Camacho sostuvo en el mismo espacio radial que su cliente habría sido víctima de un atentado antes de recuperar la libertad.

De acuerdo con el jurista, el vehículo en el que se movilizaba Sandra Ortiz presentó fallas en el sistema de frenos después de una presunta manipulación en las mangueras.

Camacho aseguró que el caso continúa bajo investigación y afirmó que su defendida enfrenta riesgos debido al proceso judicial que adelanta.

Durante la entrevista, el abogado también cuestionó el manejo del caso y aseguró que alrededor de Ortiz “construyeron un verdadero falso positivo”, además de señalar la existencia de presuntos “sesgos políticos”.

Expertos explicaron por qué Sandra Ortiz quedó en libertad

En el programa de La FM, expertos invitados explicaron que la libertad por vencimiento de términos no representa una absolución ni significa el cierre del proceso penal.

El abogado penalista Daniel Largacha indicó que el sistema penal colombiano se basa en garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el derecho a la libertad.

RELACIONADO Sandra Ortiz denuncia presiones de la Fiscalía para declarar contra exministros de Petro

“No significa que el proceso haya terminado”, explicó.

Por su parte, la abogada Ángela Bernal señaló que las medidas de aseguramiento son provisionales y reiteró que los implicados deben enfrentar el juicio con garantías procesales.

Los especialistas coincidieron en que la libertad otorgada a Ortiz no implica impunidad y que la Fiscalía aún podrá presentar pruebas dentro del juicio.